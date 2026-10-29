Оренда двокімнатної квартири – 20 тис. грн. У Дніпрі суттєво зросли ціни на житло

Найбільший попит у Дніпрі мають одно- та двокімнатні квартири з ремонтом, меблями й побутовою технікою

У Дніпрі за рік оренда квартир подорожчала приблизно на 27-39%. Водночас у жовтні 2026 року вартість частини житла знизилася порівняно з вереснем. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2026 року».

За даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпрі в жовтні становить близько 14 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 27,2%, однак за останній місяць знизилася на 22,2%.

Вартість житла у Дніпрі графіка: ЛУН

Оренда двокімнатної квартири в середньому коштує 20 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла майже на 37,9%, проте порівняно з вереснем зменшилася на 13%. За трикімнатну квартиру доведеться платити близько 25 тис. грн на місяць. За рік таке житло подорожчало на 38,9%, а за місяць подешевшало на 3,8%.

Голова Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Вікторія Дьоміна зазначила, що найбільший попит мають одно- та двокімнатні квартири з ремонтом, меблями й побутовою технікою. Орендарі також зважають на стан будинку, наявність газу та можливість користуватися комунікаціями під час відключень електроенергії.

Знайти бюджетніші варіанти також можливо. За словами експертки, однокімнатні квартири можна орендувати за 7-10 тис. грн, двокімнатні – за 10-15 тис. грн, а трикімнатні – за 13-18 тис. грн на місяць.

Попит на житло у місті залишається активним, попри російські обстріли. До Дніпра переїжджають люди з прифронтових населених пунктів, а також ті, хто шукає безпечніше місце в межах самого міста.

Взимку попит на оренду може дещо знизитися через завершення активного сезону переїздів. Однак суттєвого падіння цін не очікують: найімовірніше, вартість стабілізується, а в окремих випадках орендодавці надаватимуть індивідуальні знижки. Водночас квартири з автономним опаленням, газом, хорошою теплоізоляцією та альтернативними джерелами живлення можуть залишатися особливо затребуваними в холодний період.

Раніше «Главком» писав, що Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5-10 потенційних орендарів.

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25-30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10-15%.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

До слова, у Житомирі спостерігається незвичне співвідношення цін на оренду житла. У жовтні 2026 року середня вартість однокімнатної квартири становить 14 тис. грн на місяць, тоді як двокімнатної та трикімнатної – по 15 тис. грн.