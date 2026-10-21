Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим
фото: glavcom.ua

Бюджетний комітет одноголосно підтримав поправку про збільшення виплат військовослужбовцям

Верховна Рада може зобов'язати уряд підвищити зарплати українським військовослужбовцям. Відповідну ініціативу вже підтримано на рівні парламентського комітету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав поправку до державного бюджету, яка передбачає саме підвищення зарплат військовим, а не лише перегляд їхнього розміру. Водночас на вимогу Кабміну із документа вилучено конкретний відсоток збільшення виплат. Рішення ухвалено одноголосно.

Нардеп пояснив, що підтримана поправка передбачає доручення Кабінету міністрів, тому навіть після її ухвалення Верховною Радою уряд повинен буде внести зміни до постанови, яка регулює грошове забезпечення військовослужбовців.

Крім того, комітет врахував поправку №1279 разом із поправкою №1283 народної депутатки Пуртової, яка зобов'язує уряд переглянути зарплати військових.

Железняк зазначив, що авторами ініціативи стали народні депутати як від «Слуги народу», так і від опозиційних політичних сил. За його словами, парламентарі об'єднали зусилля для підтримки підвищення виплат військовослужбовцям.

Наступним етапом стане розгляд поправки у сесійній залі Верховної Ради. Голосування очікується вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачені кошти на чинні виплати військовослужбовцям з урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення зарплат уряд продовжує шукати додаткові джерела фінансування.

Також Кабінет міністрів заклав у проєкт бюджету-2027 1,02 трлн грн на грошове забезпечення Збройних сил України. Загалом на сектор безпеки й оборони передбачено 4,885 трлн грн.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада депутат бюджет Держбюджет фінансування військові зарплата гроші ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зв’язок із безпілотниками може зникати на 10-20 секунд уже під час руху зі швидкістю 110-120 км/год
Військові розповіли, які проблеми виникли на фронті через обмеження Starlink
14 жовтня, 11:01
Національний банк оновив офіційний курс валют на 14 жовтня 2026 року
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 14 жовтня 2026
14 жовтня, 10:47
Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня
Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня
13 жовтня, 21:00
Прем’єр Угорщини Петер Мадяр поставив євроінтеграційні просування України в залежність від закріплення освітніх прав угорської меншини
Уроки угорської. Верховна Рада знайшла ключ до Мадяра Тема дня
12 жовтня, 18:30
Яніна Алєєва на ганку біля комори
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
11 жовтня, 17:14
Російські спецслужби вербують неповнолітніх через месенджери
Закохалася в росіянина та вбила воїна ЗСУ. Справу 14-річної українки передано до суду
9 жовтня, 12:47
Гончаренко розповів, де зараз живуть і навчаються його сини
Нардеп Гончаренко розповів, чим займається його старший син
7 жовтня, 12:01
Олексій Гончаренко запропонував поступово завершувати війну через окремі домовленості з Росією за участю гарантів
Гончаренко пояснив свої пропозиції щодо миру, Зеленський відреагував
5 жовтня, 09:57
Військові повідомили, що снаряд улучив у ціль на відстані 1000 км
КНДР заявила про випробування ракети зі штучним інтелектом: що відомо
4 жовтня, 04:21

Політика

Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
Новий міністр пояснив, як має змінитися підтримка ветеранів
Новий міністр пояснив, як має змінитися підтримка ветеранів
Кабмін спростував фейк про надзвичайний стан в енергетиці
Кабмін спростував фейк про надзвичайний стан в енергетиці
Стефанчук пропонує створювати представництва Верховної Ради за кордоном
Стефанчук пропонує створювати представництва Верховної Ради за кордоном
Зеленський пояснив, що має зробити Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ
Зеленський пояснив, що має зробити Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ
Зеленський обговорив із Рубіо три критичні питання для оборони України
Зеленський обговорив із Рубіо три критичні питання для оборони України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua