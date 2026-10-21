Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим

Бюджетний комітет одноголосно підтримав поправку про збільшення виплат військовослужбовцям

Верховна Рада може зобов'язати уряд підвищити зарплати українським військовослужбовцям. Відповідну ініціативу вже підтримано на рівні парламентського комітету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав поправку до державного бюджету, яка передбачає саме підвищення зарплат військовим, а не лише перегляд їхнього розміру. Водночас на вимогу Кабміну із документа вилучено конкретний відсоток збільшення виплат. Рішення ухвалено одноголосно.

Нардеп пояснив, що підтримана поправка передбачає доручення Кабінету міністрів, тому навіть після її ухвалення Верховною Радою уряд повинен буде внести зміни до постанови, яка регулює грошове забезпечення військовослужбовців.

Крім того, комітет врахував поправку №1279 разом із поправкою №1283 народної депутатки Пуртової, яка зобов'язує уряд переглянути зарплати військових.

Железняк зазначив, що авторами ініціативи стали народні депутати як від «Слуги народу», так і від опозиційних політичних сил. За його словами, парламентарі об'єднали зусилля для підтримки підвищення виплат військовослужбовцям.

Наступним етапом стане розгляд поправки у сесійній залі Верховної Ради. Голосування очікується вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачені кошти на чинні виплати військовослужбовцям з урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення зарплат уряд продовжує шукати додаткові джерела фінансування.

Також Кабінет міністрів заклав у проєкт бюджету-2027 1,02 трлн грн на грошове забезпечення Збройних сил України. Загалом на сектор безпеки й оборони передбачено 4,885 трлн грн.