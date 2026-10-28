Українці можуть втратити житло через борги за комуналку. Мін'юст назвав суму

Мін'юст пояснив, за якої суми боргу за комунальні послуги виникає ризик втратити єдине житло

Єдине житло боржника можуть виставити на продаж, якщо сума заборгованості перевищує 430 тис. грн

Єдине житло українців можуть примусово продати для погашення боргів за комунальні послуги, якщо сума заборгованості перевищує 430 тис. грн. Водночас переважній більшості боржників така загроза не загрожує. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Цензор.НЕТ», який цитує заступника міністра юстиції Андрія Гайченка.

За словами посадовця, законодавство встановлює мінімальну суму заборгованості, за якої допускається звернення стягнення на єдине житло боржника. Раніше цей поріг становив близько 170 тис. грн, однак з урахуванням воєнних умов його підвищили до 430 тис. грн.

Гайченко наголосив, що йдеться про виняткові випадки, оскільки накопичити настільки значну заборгованість за житлово-комунальні послуги складно.

«Щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку. Це – буквально одиниці комунальних боржників. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків забиратись єдине житло не буде. Тут я хочу заспокоїти людей», – пояснив заступник міністра.За словами Гайченка, встановлений поріг покликаний захистити громадян від втрати єдиного житла через відносно невеликі борги.

Водночас перевищення суми у 430 тис. грн саме по собі не означає автоматичного вилучення нерухомості. Для примусового продажу житла необхідна відповідна процедура виконавчого провадження.

Таким чином, українцям, які мають невеликі борги за комунальні послуги, не варто очікувати, що через сам факт заборгованості їх позбавлять квартири чи будинку.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Верховна Рада підвищила поріг заборгованості для звернення стягнення на єдине житло з 20 до 50 мінімальних зарплат. Також закон передбачає додатковий захист житла військовослужбовців під час воєнного стану.

Також «Главком» писав, що 24 жовтня в Україні вперше автоматично зняли арешт із банківських рахунків після погашення боргу. Нові правила дозволяють проводити цю процедуру без додаткового звернення до виконавця.