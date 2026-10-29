Уряд виділив майже 939 млн грн на нові електростанції на заході України

«Укрнафта» реалізує чотири енергетичні проєкти на Львівщині та Івано-Франківщині

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про спрямування майже 939 млн грн кредитних коштів від уряду Фінляндії на розвиток розподіленої газової генерації. Фінансування отримає компанія «Укрнафта», яка планує побудувати нові електростанції у двох західних областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами посадовця, уряд визначив механізм використання коштів та умови їх надання «Укрнафті». Йдеться про кредитні ресурси Фінсько-українського інвестиційного фонду, залучені до державного бюджету в межах рамкової угоди між Україною та Фінляндією, підписаної у листопаді 2024 року.

Де збудують нові електростанції

Завдяки фінансуванню «Укрнафта» зможе розпочати чотири проєкти зі встановлення газопоршневих електростанцій в Івано-Франківській та Львівській областях.

Загальна потужність нових установок становитиме близько 60 МВт. Кошти спрямують на закупівлю електростанцій, допоміжного обладнання, монтажні роботи, випробування та введення об'єктів в експлуатацію.

Розподілена генерація передбачає виробництво електроенергії на відносно невеликих об'єктах, розташованих ближче до споживачів. Це допомагає зменшити залежність регіонів від великих електростанцій та підвищити стійкість енергосистеми.

Шмигаль наголосив, що підтримка Фінляндії дозволяє Україні нарощувати власні генерувальні потужності та зміцнювати надійність електропостачання.

«Вдячний Фінляндії за послідовну підтримку України, яка дає можливість нарощувати власну децентралізовану генерацію, підвищувати надійність електропостачання регіонів та зміцнити енергетичну безпеку країни», – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у вересні Кабмін затвердив умови залучення кредиту Deutsche Bank на суму до €45,75 млн для будівництва газопоршневих електростанцій «Укрнафти». Йдеться про чотири майданчики загальною потужністю близько 60 МВт.

Також «Главком» писав, що в червні «Укрнафта» уклала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на €44,6 млн. Кошти передбачені для встановлення газопоршневих установок загальною потужністю близько 62 МВт.