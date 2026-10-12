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Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військових

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військових
Квартирний облік для військових зміниться
фото: armyinform.com.ua

Тисячі захисників могли зіткнутися з перешкодою через відсутність реєстрації за місцем служби

Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від зареєстрованого або задекларованого місця проживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Запропоновані зміни покликані усунути адміністративну перешкоду, через яку військові не завжди можуть реалізувати право на постановку на квартирний облік. Йдеться про ситуації, коли військовослужбовець проходить службу в одному населеному пункті, але не має можливості зареєструвати там своє проживання.

Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військових фото 1
фото: Сергій Корецький

Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини. Водночас більшість із них не має житла за місцем проходження служби, де можна було б оформити відповідну реєстрацію.

Через це виникає проблема з постановкою на квартирний облік. Фактично військовий може потребувати житла за місцем служби, однак відсутність місцевої реєстрації перешкоджає оформленню необхідних документів. Саме цю проблему має вирішити урядова законодавча ініціатива.

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік безпосередньо за місцем проходження військової служби. При цьому не матиме значення, де саме зареєстроване або задеклароване місце проживання військового.

Нагадаємо, 12 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про основні засади житлової політики». Документ передбачає реформування системи забезпечення громадян житлом, зокрема запровадження соціальної оренди та цифровізацію квартирних черг.

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Теги: військові Кабмін Сергій Корецький

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