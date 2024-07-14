Влада запроваджує субсидію на оренду житла: як її отримати

Право на субсидію мають лише внутрішньо переселені особи

Міністерство соціальної політики України розробляє нову програму підтримки людей, які втекли від війни. Планується запровадити субсидію на оренду житла для сімей, чиї витрати на оренду перевищують 30% сукупного доходу домогосподарства. Як повідомила перша заступниця міністра Дарія Марчак, подати заявку на субсидію можна буде онлайн через електронний кабінет Пенсійного фонду після затвердження програми урядом. Пенсійний фонд зможе самостійно обробляти більшість заявок завдяки обміну даними з іншими державними органами.

«Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно, без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту», – зазначила Марчак.

Ця ініціатива спрямована на покращення інтеграції ВПО в нові громади, оскільки існуючий механізм підтримки проживання, який охоплює 1,1 мільйона українців, вважається недостатнім. Нова субсидія враховуватиме регіональні відмінності у вартості оренди житла, орієнтуючись на досвід надання субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів.

Також уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

Раніше влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

До слова, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг в орендованій квартирі призначається на основі договору про найм.