Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Влада запроваджує субсидію на оренду житла: як її отримати

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Влада запроваджує субсидію на оренду житла: як її отримати
Стала відомо, як отримати новий вид субсидії
Фото з відкритих джерел

Право на субсидію мають лише внутрішньо переселені особи

Міністерство соціальної політики України розробляє нову програму підтримки людей, які втекли від війни. Планується запровадити субсидію на оренду житла для сімей, чиї витрати на оренду перевищують 30% сукупного доходу домогосподарства. Як повідомила перша заступниця міністра Дарія Марчак, подати заявку на субсидію можна буде онлайн через електронний кабінет Пенсійного фонду після затвердження програми урядом. Пенсійний фонд зможе самостійно обробляти більшість заявок завдяки обміну даними з іншими державними органами.

«Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно, без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту», – зазначила Марчак.

Ця ініціатива спрямована на покращення інтеграції ВПО в нові громади, оскільки існуючий механізм підтримки проживання, який охоплює 1,1 мільйона українців, вважається недостатнім. Нова субсидія враховуватиме регіональні відмінності у вартості оренди житла, орієнтуючись на досвід надання субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів. 

Також уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

Раніше влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

До слова, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг в орендованій квартирі призначається на основі договору про найм

Читайте також: Чи мають право на субсидію мешканці будинку, які не є його власниками: пояснення
Теги: оренда послуги Пенсійний фонд субсидія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР провело обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька
Продавав документи для виїзду за кордон: затримано сина начальника Вінницького ТЦК
18 червня, 12:45
Прикордонники часто викривають чоловіків, котрі укладають фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон
Посередниця «продавала» ухилянтам жінок з інвалідністю і отримала покарання
16 червня, 20:38
Павло Зібров з родиною
Усе в сім’ю. Павло Зібров розказав, як родина заробляє на ньому
21 червня, 15:27
Юристка назвала підстави для припинення надання субсидії
Як не втратити право на субсидію під час війни: пояснення юриста
20 червня, 23:09
Росія наполегливо працює, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині
РФ намагається завербувати шпигунів у Німеччині після висилки своїх дипломатів
19 червня, 03:16
США можуть відправити американських фахівців в Україну, щоб допомогти військам ЗСУ
США можуть відправити військових фахівців до України – Daily Mail
27 червня, 08:14
У липні 2024 року українці отримуватимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
1 липня, 08:07
У першому півріччі 2024 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 365 звернень про порушення мовного закону у Києві
Порушення мовного закону: яке місто посіло перше місце за кількістю скарг
3 липня, 21:48
Зазначається, що виступ на весіллі співак провів у вихідний день під час благодійного туру для ЗСУ
Монатік виступив на весіллі в Італії, яке проводив Галкін: менеджери артиста прокоментували
12 липня, 21:17

Особисті фінанси

Влада запроваджує субсидію на оренду житла: як її отримати
Влада запроваджує субсидію на оренду житла: як її отримати
У Києві підвищилися ціни на таксі
У Києві підвищилися ціни на таксі
Чи будуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК? Відповідь Міноборони
Чи будуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК? Відповідь Міноборони
Можливі затримки пенсій та соцвиплат: Мінсоцполітики пояснило причини
Можливі затримки пенсій та соцвиплат: Мінсоцполітики пояснило причини
Ціни на картоплю в Україні стрімко падають
Ціни на картоплю в Україні стрімко падають
Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: роз'яснення
Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
8705
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8619
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
6982
Трамп зробив заяву після замаху
6219
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
5869
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Сьогодні, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Сьогодні, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua