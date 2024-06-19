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РФ намагається завербувати шпигунів у Німеччині після висилки своїх дипломатів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ намагається завербувати шпигунів у Німеччині після висилки своїх дипломатів
Росія наполегливо працює, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині
фото з відкритих джерел

Російські служби, як і раніше, мають величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей

Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на звіт німецького Федерального відомства з охорони конституції (BfV).

Зазначається, що російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

«Росія наполегливо працює, щоб компенсувати скорочення німецьким урядом кількості російських агентів у Німеччині», – заявив глава BfV Томас Хальденванг під час презентації звіту відомства.

Зокрема двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили у державній зраді за шпигунство на користь Росії, отримали приблизно 400 тис. євро за свої послуги.

«Гонорари агентів свідчать про те, що російські служби, як і раніше, мають величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей», – додається у звіті.

Голова німецького Федерального відомства з охорони конституції зазначив, що здебільшого «мішенями» російських спецслужб стають німці, які живуть у Росії або регулярно туди їздять, зокрема й німецькі дипломати.

«Щойно у них з'являється компрометуюча інформація про свої «цілі», ці служби не соромляться використовувати агресивні методи вербування», – підкреслив глава BfV.

Нагадаємо, влада Німеччини створила спеціальну групу, яка займатиметься протидією дезінформаційним кампаніям, зокрема й з боку РФ. Про це пише агентство Bloomberg. Новий підрозділ наразі складатиметься з 10 аналітиків. Згодом кількість співробітників має зрости до 20 осіб. Вони займатимуться моніторингом та аналізом.

Раніше повідомлялося, що Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі.

До слова, у Польщі була ліквідована шпигунська мережа, яка працювала на ФСБ та планувала, зокрема, спустити з рейок потяг з військовим транспортом у Польщі та Україні.

Читайте також: Кремль відправляє шпигунів до Словенії під виглядом «студентів» – The Wall Street Journal 
Теги: росія послуги влада Німеччина шпигун

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