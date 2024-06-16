Посередниця «продавала» ухилянтам жінок з інвалідністю і отримала покарання

В Україні фіксується все більше намагань укласти фіктивні шлюби

Спроби укласти фіктивний шлюб між військовозобов’язаними та жінками, які мають інвалідність, наближаються до рівня масового явища. Як відомо, інвалідність дружини дає право навіть військовозобов’язаному не тільки уникнути мобілізації, але й виїхати за межі країни. Якщо півроку тому такі жінки пропонували себе в якості дружини за $1500 – $3000 тис., то зараз правоохоронцями фіксуються випадки, коли жінки вимагають за таку «послугу» від $4000 до $10000 доларів. Тобто фіксується збільшення вартості у три рази, пише ТСН.

Як з’ясувалось, в певних спільнотах жінок з інвалідністю шукають не тільки самі чоловіки, але й їхні родини. Наприклад, деякі з дописувачок зізнаються, що підшукують жінок з інвалідністю для своїх братів.

Крім того, згідно даних Державного реєстру судових рішень, в Україні почали діяти, але вже понесли покарання посередники, які допомагають військовозобов’язаним та жінкам з інвалідністю знайти один одного. За свої послуги ці ділки також вимагають відсотки.

Так, наприкінці травня у Волинській області засудили посередницю, яка звела військовозобов’язаного та жінку з інвалідністю. Останні уклали шлюб, а вже за два тижні «молодята» намагалися виїхати за межі України. Але, як зазначається у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 31.05.2024, військовозобов’язаний намагався перетнути державний кордон України через пункт пропуску «Устилуг Зосін» в якості чоловіка, який супроводжує дружину з інвалідністю І групи, але був викритий працівниками ДПС України.

Посередниця була визнана винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Суд оштрафував жінку на 59 тис. 500 грн.

Як виявилось, в інтернет-спільнотах саме такі посередники активно рекламують свої послуги та пропонують купити у них контакти жінок різного віку та з різними групами інвалідності. Подекуди ця торгівля набуває великих масштабів – наприклад, тільки одна з посередниць в певній інтернет-спільноті пропонує на вибір п’ятьох дівчат різного віку та з різними групами інвалідності. Деякі з дописувачів в соцмережах, які засуджують таку діяльність, охарактеризували її як «оренду жінок з інвалідністю».

Незадовго до цього Яворівський райсуд Львівської області засудив до трьох років позбавлення волі полтавчанку, яка, за даними Держреєстру судових рішень, уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним, а згодом сприяла йому у перетині кордону в пункті пропуску.

На початку травня суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно.

Аналогічне покарання призначив і Жовківський райсуд Львівської області для жінки, яка має з дитинства другу групу інвалідності. За даними правоохоронців, вона сприяла у перетині кордону своєму другу дитинства, за якого нещодавно вийшла заміж.

«У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала, щиро розкаялася, повідомила, що вона сприяла досудовому слідству тим, що розказала всю правду, та пояснила наступне. Вона з цим чоловіком знайома з дитинства. Він запропонував допомогти йому в перетині кордону. Вона допомогла. Вона інвалід другої групи. Вона допомагала безкорисно», – ідеться у вироку суду.

Нагадаємо, на Полтавщині суд визнав ухилянтом сімейного лікаря.

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Крім цього, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.