Чи мають право на субсидію мешканці будинку, які не є його власниками: пояснення
Без укладеного договору про оренду житла субсидія може бути призначена лише в одному випадку
Сім'я, яка проживає в будинку, що не є їхньою власністю, але сплачує всі рахунки, має право на субсидію. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання.
Однак без укладеного договору про оренду житла субсидія може бути призначена лише в одному випадку.
Субсидію можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які проживають в житловому приміщенні, що не є їхньою власністю (пункт 22 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848).
Нагадаємо, у 2024 році було виділено на 25% більше коштів для виплати субсидій – загалом 50 млрд грн.
Як повідомлялося, громадяни України, яким бракує коштів для оплати комунальних послуг у повному обсязі, можуть звернутися за призначенням субсидії. Однак право на допомогу від держави мають не всі. У соціальних виплатах можуть відмовити тим, хто не відповідає певним критеріям.
Рішення про відмову в призначенні субсидії приймає Пенсійний фонд. Якщо особа є отримувачем житлової субсидії чи пільги або має на них право, вона може подати відповідну заяву онлайн.
Раніше Пенсійний фонд України назвав одну з головних причин втрати субсидії.
До слова, у листопаді 2023 року уряд удосконалив порядок надання житлових субсидій населенню. Тепер Пенсійний фонд може призначати виплати за декларативним принципом.
Коментарі — 0