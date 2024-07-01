Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що зміниться з 1 липня

У липні 2024 року українці отримуватимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон

Деякі пенсіонери з 1 липня зможуть отримати підвищені пенсії

У липні 2024 року деякі пенсіонери отримуватимуть грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Натомість вимушені переселенці отримуватимуть виплати на проживання, а розмір субсидій буде перераховано у звʼязку з підвищенням тарифів на електроенергію.

Вікова надбавка до пенсії

У липні 2024 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова – пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, – у розмірі до 570 грн.

Підвищені пенсії працюючим пенсіонерам

У липні 2024 року продовжать виплачувати підвищені пенсії працюючим пенсіонерам. Нагадаємо, що перерахунок стосувався тільки тих осіб, які мають понад 24 місяці стажу після попереднього перерахунку або досягнення права на отримання пенсії за віком.

Розмір збільшення пенсії визначався для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Виплачувати підвищені пенсії працюючим пенсіонерам почали у червні (з урахуванням підвищення за квітень та травень).

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Виплати пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН

Програму додаткової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно (надалі питання продовження виплат буде вирішуватися донорами залежно від наявного фінансування).

Розмір виплати від ВПП ООН – це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз.

У квітні 2024 року цю програму продовжили ще на три місяці і червень був останнім запланованим місяцем для виплати допомоги.

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. А виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти (для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ «Укрпошта»).

Ідентифікація пенсіонерів з-поміж ВПО

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у липні у будь-який зручний спосіб.

Важливо знати, що кошти пенсіонерів, які не пройшли перевірку, будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ними ідентифікації. Після проходження – пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

Виплати ВПО

У липні продовжать виплати ВПО тим, кому допомога призначена автоматично, і тим, кому ухвалили заявку на продовження виплат.

Нагадаємо, що з 1-го березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на шість місяців, з урахуванням низки особливостей. Зокрема, першочергово допомога перепризначалась людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Тому частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина – мала подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

для інших осіб – 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Зміни в правилах надання тимчасового житла ВПО

Уряд ухвалив зміни до постанови Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, зміни передбачають:

До 1 січня 2025 року продовжено термін для приведення приміщень у відповідність із мінімальними вимогами. У разі відсутності документів, що посвідчують особу, поселення ВПО тепер стане можливим на 60 днів. Раніше це було 30 днів. Тепер під місця тимчасового проживання (МТП) ВПО можна облаштовувати і нежитлові приміщення. До прикладу, готелі та гуртожитки. Тепер, якщо місце тимчасового проживання було відремонтовано за рахунок міжнародних донорів, то його не можна виключити з переліку МТП. Це дозволить не допустити безпідставного виселення ВПО із МТП.

Субсидії

У липні 2024 року українці отримуватимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон.

Для більшості отримувачів – вона буде призначена автоматично (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно.

Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право. Водночас є певні категорії, яким субсидію у липні призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, з особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

Крім цього, у зв’язку із завершенням періоду дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету міністрів України від 07.03.2022 № 215 Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану, тим одержувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, – для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами.

Через зростанням тарифів на електроенергію, розмір житлової субсидії і пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатись не потрібно.

Нагадаємо, що субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Розміри ж обов’язкового платежу лишаються незмінними. Тобто фактично ви оплачуватимете стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. Різницю – компенсує держава.

Тарифи на комуналку

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення підвищився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Беручи за основу новий тариф 4,32 грн/кВт-год, у липні платіжки за електроенергію зростуть так:

якщо спожито 250 кВт-год – 1080 грн (було 660 грн);

якщо спожито 500 кВт-год – 2160 грн (було 1320 грн);

якщо спожито 1000 кВт-год – 4320 грн (було 2640 грн).

Якщо взяти показник 20 тис. грн за середню зарплату в Україні, то за умови споживання 250 кВт-год, ви заплатите 5,4% від зарплати, 500 кВт-год – 10,8%, 1000 кВт-год – 21,6%.

Тепер в середньому за світло за 1-кімнатну квартиру доведеться платити в місяць 648 грн (при середньому показнику споживання – 150 кВт-год), за 2-кімнатну – 1080 грн (середнє споживання – 250 кВт-год), за 3-кімнатну – 1512 грн (середнє споживання – 350 кВт-год).

У липні ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами «Нафтогазу», залишатиметься на рівні 7,96 грн/кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Раніше у квітні 2024 року газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін.

В Україні у деяких невеликих містах послуга з водопостачання може подорожчати у липні. Зокрема, влада маленьких міст має право на власний розсуд встановлювати ціни на цю послугу ЖКГ. У зв’язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво – до 40%. Водночас для великих міст Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заборонила підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом, який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

До слова, підвищення тарифів на світло для населення в Україні не покрило його ринкової вартості.