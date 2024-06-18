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Продавав документи для виїзду за кордон: затримано сина начальника Вінницького ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Продавав документи для виїзду за кордон: затримано сина начальника Вінницького ТЦК
ДБР провело обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька
фото: ДБР

Правоохоронці затримали сина посадовця під час отримання $15 тис.

Державне бюро розслідувань викрило та затримало сина посадовця з Вінницького військкомату, який вимагав $20 тис. за оформлення пакету документів для виїзду за кордон. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Зазначається, що син посадовця ТЦК обіцяв, що його батько підготує усі необхідні документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України. Фігурант також пропонував свої «послуги» й іншим людям.

Правоохоронці затримали сина посадовця 14 червня під час отримання $15 тис. Як зазначають в ДБР, раніше він вже встиг отримати від «клієнта» $5 тис.

Також правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька. Під час цього ДБР вилучило пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті.

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фото: ДБР

Сину начальника Вінницького ТЦК повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням, йому загрожує до 8 років ув’язнення. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.

Правоохоронці також перевіряють причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ТЦК та СП.

Нагадаємо, на Волині військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також командир взводу однієї з військових частин вимагали хабарі у чоловіків, які перебували в розшуку за ухилення від мобілізації. Вони пропонували зняти їх із розшуку, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До слова, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

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Теги: документи послуги кордон батько

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