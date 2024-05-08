Уряд збільшив мешканцям однієї з областей субсидію на електроенергію

Влада збільшила у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини

Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері

Кабінет міністрів збільшив субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, яка постраждала від російських обстрілів. Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки», – йдеться в повідомлені.

Також уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

«Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів», – зазначив очільник уряду.

Крім того, за словами Шмигаля, вдасться активніше залучати допомогу від партнерів і працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

«Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання», – додав прем’єр.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК.

Як повідомлялося, щоб відновити пошкоджену внаслідок масованих обстрілів енергосистему потрібно залучити допомогу від міжнародних донорів та переглянути тариф на електроенергію для населення.

До слова, кияни мають загальний борг перед постачальниками електроенергії у розмірі понад 450 млн грн.