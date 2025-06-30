Гарячі новинки холодного літа 2025

Книги, які вийшли у 2025 році у видавництві BookChef

Читання цікавих книг подарує справжню насолоду, знизить напругу й стрес, допоможе перезавантажитися. Гарний роман чи гостросюжетний детектив прекрасно поєднуються з чашкою запашного чаю чи келихом вина. Це відпочинок, доступний кожному, спробуйте! І вам сподобається. Книги, які вийшли у 2025 році у видавництві BookChef, дають можливість кожному знайти щось своє.

Неймовірна атмосферність дарк романс

Попередні підсумки першого півріччя показали, що всі жанри мали попит, але найбільшу популярність мають книги з елементами темної романтики. Це твори, в яких розмита мораль, є сцени насильства, брутальної еротики, вбивства.

Прихильники dark romance з захватом зустріли вихід книги К. А. Найт «Зміїне лігво», 18+. Це історія про те, як рідний батько віддав дочку за борги, але мафіозі отримали не безвольну іграшку, а сильну жінку. І в неї є свій план на жорстоких братів.

Продовження серії «Розпусні загублені хлопці» теж мало успіх. Книга Ніккі Сент-Кроу «Їхня люта Дарлінґ» змальовую пригоди Вінні й загублених хлопців у Неверленді. З’являються нові герої. Сексуальні сцени стають ще більш гарячими. Книга призначена для читачів 18+.

Топ-3 фентезі

Ті, хто обожнює фентезі, теж не залишилися без сюрпризів. Пропонуємо найкращі!

Фанати Дж. Л. Арментраут отримали «Вогонь у плоті» – третю частину серії «Плоть і вогонь». В цій книзі Попіл і Сера зіткнулися з фальшивим королем Колісом. Ніктос стає бранцем Коліса. У Сери збільшується сила. Чи стане Сера для фальшивого короля Соторією, якою той був одержимий? Читайте! Стилістично близька з попередньою книга Гарпер Л. Вудз «Що приховує Серпанок». Цей роман-фентезі є першою книгою серії «Із плоті й кісток». Історія про Естреллу й Келума, які рятуються після руйнування Серпанку між королівствами Нотрек та Альфгейм. Пристрасть, що виникає між героями, може їх поглинути. Книга 18+. Перша частина серії Е. Рейн «Тіньова королева» – «Двір круків і приреченості». Це фентезі зі скандинавським присмаком. Роман розповідає про наречену таємничого фейрі. Дія відбувається в дивовижному світі п’яти Дворів – Іґґдрасіль.

Літературна родзинка

Мабуть, немає людини, яка не знає книги «Віднесені вітром». Це один з найпопулярніших романів у світі, але в ньому є недолік: Мітчелл в тексті толерувала рабство. Вона не бачила недоліків цього жахливого явища! Тому роман Дж. Брукс «Кінь» є цінним не тільки як якісний твір, а і як книга, що показує всю потворність рабовласницького устрою.

Нелінійний сюжет об’єднує кілька часових проміжків: 1850-1875 рр., 1954 р., 2019 р. Це історія про юного конюха Джаррета і прекрасного коня Лексінгтона. Тло, на якому розвивалися події, – часи Громадянської війни у США, до і після її закінчення. Авторка досліджує, яким було тоді становище чорношкірої людини і як воно помінялося у цивілізованому 2019 році. На жаль, наслідки рабства відчуваються до сьогодні. Але роман не про суспільний устрій, він про кохання, доброту, прекрасного коня, любов до тварин і несправедливість.