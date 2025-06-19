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Турки шоковані цінами на відпочинок у своїй країні й обирають інші курорти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Турки шоковані цінами на відпочинок у своїй країні й обирають інші курорти
На фоні цін у Туреччині відпочинок у Іспанії більш вигідний
фото із відкритих джерел

Туреччина за цінами на відпочинок перегнала Іспанію

Почавши сезон із високих цін, Туреччина продовжує втрачати конкурентні переваги і туристів. Ціни на готелі перевершили Іспанію – тепер самі турки не хочуть відпочивати у своїй країні. Про це пише «Главком» із посиланням на Haber7.

Конкурентоспроможність Туреччини ослабла через політику обмінного курсу. Саме через неї довелося підняти ціни, а фіксований обмінний курс ускладнив зниження цін.

«Ціновий опортунізм у туристичному секторі Туреччини продовжує загрожувати галузі Туреччини. Останні дані показали, що наші (Туреччини, – «Главком») переваги над країнами, з якими ми конкуруємо, зменшилися, а також чітко продемонстрували необхідність вжиття владою термінових заходів у цьому відношенні», – йдеться у статті. Політика високих цін у курортних регіонах серйозно шкодить іміджу країни, негативно впливаючи на туристичний потенціал. Фактично, вона ставить під загрозу мільярди доларів Туреччини в довгостроковому прогнозі.

Політика високих цін послаблює позиції Туреччини в туристичній конкуренції, вона також робить альтернативні напрямки, такі як Італія, Іспанія та Греція, більш вигідними.

У результаті ще минулого року Іспанія прийняла більше туристів, і заробила більше ніж Туреччина. Згідно з заявою міністра промисловості та туризму Іспанії Жорді Хереу, у 2024 році країна отримала 126 мільярдів євро доходів від туризму та 94 млн туристів. Причому доходи країни зросли на 9%, а цього року кількість туристів зросла ще на 7%.Туреччина ж заробила лише $60 млрд від 62 млн туристів. 

Експерти з туризму зазначають, що Туреччині необхідно серйозно змінити свою цінову політику.

Нагадаємо, турецька рив'єра, яка довгі роки вважалася одним із найпривабливіших напрямків для відпочинку, тепер спостерігає безпрецедентний спад турпотоку.

Як свідчать дані британських ЗМІ, кількість бронювань у готелях популярних курортів досягла мінімальних показників з часів пандемії, що експерти пов'язують із побоюваннями туристів після нещодавніх політичних подій на Близькому Сході, землетрусів в Егейському морі та стрімким зростанням цін.

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Теги: Туреччина відпочинок Італія зниження цін туризм Іспанія

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