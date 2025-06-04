Якість води на пляжах Києва: де безпечно купатися

У Дніпрі у межах Києва якість води не відповідає нормам

З наближенням літнього сезону столичні пляжі стають епіцентром відпочинку для киян та гостей міста. Аби забезпечити безпеку, лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) регулярно моніторять якість води у рекреаційних зонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Зокрема, в межах декількох пляжів у трьох районах Києва вода відповідає встановленим нормам, тож там безпечно купатися.

Безпечні пляжі Києва:

Дніпровський район: у межах пляжів «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» на річці Дніпро та «Тельбін»..

Деснянський район: пляж «Троєщина» на річці Десенка та «Чорторий» у парку «Муромець».

Оболонський район: пляж «Пуща-Водиця» (на 5-7 лінії) та «Острів Оболонь».

Де не можна купатися

У Києві на річці Дніпро та міських озерах якість води не відповідає нормам за мікробіологічними показниками, а саме за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички; показник у нормі становить до 5000), у межах пляжів «Галерний» (5600), «Райдуга» (13 000), «Вербний» (6200).

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