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Як вибрати ідеальні штори для сучасного мінімалістичного інтер'єру

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Як вибрати ідеальні штори для сучасного мінімалістичного інтер'єру
Перш за все, важливо вирішити, з якої тканини мають бути виготовлені штори
фото: vrtextil.com.ua

Трендовий мінімалістичний стиль диктує особливі вимоги

Креденс, заставлений статуетками, полиці із безкінечними сувенірами та вазами, щедро завішані картинами стіни та інші речі, які захаращували простір, відійшли у минуле. Нині у тренді – охайний і стильний мінімалізм. Однак витримати цей стиль у всіх елементах інтер’єру не так просто. І надто – коли йдеться про те, які ж підібрати штори.

Тканина: з чого зроблені ідеальні штори

Найперше, з чим треба визначитися, це тканина, з якої мають бути штори. Відтак, спершу треба точно зрозуміти, які функції повинні виконувати штори.

Тканини для штор бувають:

  • Натуральні: найпопулярніші – бавовна і льон. Вони чудово пропускають повітря, створюють відчуття свіжості у приміщенні, до того ж, їх легко прати. Ще один варіант – шовк – має розкішний і дорогий вигляд, однак штори з цього матеріалу складні у догляді.
  • Щільні напівсинтетичні з ефектом «блекаут» – тобто, ті, що не пропускають світла. Гарна новина у тому, що сучасні штори такого типу можуть бути стилізовані під натуральну тканину – скажімо, під льон. Тож одним пострілом можна вбити двох зайців: і позбавитися надмірного сонячного світла, і зберегти в інтер’єрі відчуття природності і легкості.
  • Легкі тканини – напівпрозорі органза чи тюль допоможуть прикрасити кімнату і при цьому зберегти максимальну освітленість приміщення.
  • Тканини середньої щільності – це бавовна-сатин, рогожка або деякі різновиди поліестеру. Вони імітують натуральні тканини, забезпечують відчуття приватності і м'яко приглушають світло. Такі тканини дешевші за натуральні, однак зі своїми функціями справляються на відмінно.

Важливий момент: для мінімалістичного інтер’єру найкраще підходять штори із не нав'язливою фактурою. Як приклад – переплетення ниток льону або ледь помітний рубчик. Чудовий варіант – гладенька, матова поверхня.

Колір: штори і загальна гармонія інтер’єру

У мінімалістичному інтер’єрі колір відіграє ключову роль. Для штор краще обрати нейтральні, спокійні відтінки, які не забирають на себе всю увагу, а радше слугують не нав’язливим доповненням до основної палітри кімнати.

  • Білий та його відтінки: це класика мінімалізму. Щоб зробити білий цікавим, віддайте перевагу молочному чи айворі відтінкам. Такі штори візуально збільшать простір, створять ефект легкості та свіжості.
  • Сірий: самі лише штори цього відтінку додадуть приміщенню вишуканості та сучасності. Вони бездоганно поєднуються з практично будь-якими кольорами, створюють елегантний і водночас універсальний фон.
  • Бежевий та пісочний: найкраще поєднуються з дерев'яними відтінками та природними матеріалами.
  • Пастельні тони: для тих, хто хоче додати до мінімалістичного інтер’єру трохи кольору для настрою. Найбільш ходові — блідо-блакитний, блідо-рожевий, м'ятний. Важливо не переборщити із насиченістю кольору та підібрати правильний відтінок, щоб не перевантажити інтер'єр.
  • Темні акценти: підійдуть не для всіх приміщень. Штори темно-сірого чи, наприклад, темно-синього відтінків краще обирати посилення відчуття затишку та інтимності. У першу чергу їх обирають для спалень. Проте це має бути продуманий, усвідомлено обраний акцент, а не випадковий вибір.

Фасон та кріплення штор

У цьому випадку працює принцип «чим простіше, тим краще». Мінімалізм не терпить складних драпірувань, ламбрикенів і інших подібних витребеньок.

  • Прямі полотна: рівні довгі полотна тканини від стелі до підлоги. Якщо ви вагаєтеся і ніяк не можете визначитися, цей – класичний і безпомилковий варіант. Єдине, що варто врахувати, – в мінімалістичних інтер’єрах такі штори справді мають торкатися підлоги. Мінус 10 сантиметрів – і це вже буде стильова помилка, яка одразу здешевить навіть найдорожчих інтер’єр. Штори довжиною до підлоги візуально «піднімуть» стелі. Важлива також ширина штор: у зібраному стані вони не повинні створювати зайвий об’єм, а в розгорнутому – повністю закривати віконний отвір плюс – незначний запас. Кріплення для таких штор слід обрати найпростіші: металеві кільця (їх ще називають люверсами) або приховані гачки і петлі. Ці варіанти не привертають до себе уваги і просто дозволяють тканині вільно спадати. Жодних зав'язок, бантів, декоративних шнурів.
  • Римські штори: найкраще рішення для кухні, кабінету або невеликих кімнат. Такі штори функціональні і лаконічні.
  • Ролети (або рулонні штори): вони майже непомітні у зібраному вигляді та забезпечують чудовий контроль світла. Окрім кімнат добре підійдуть для балконів – у першу чергу у випадку, коли вікна виходять на південь.
  • Японські штори (панельні): ідеальні для великих вікон. Також їх інколи використовують, що розбити приміщення на функціональні зони. Це широкі прямі панелі, що рухаються по рейках, створюючи ефект рухомих стін.

Правильно підібрані штори – це не лише прикриття вікон і захист від сонця, а й важливе доповнення інтер’єру кімнат.

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