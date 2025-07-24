Як вибрати ідеальні штори для сучасного мінімалістичного інтер'єру

Перш за все, важливо вирішити, з якої тканини мають бути виготовлені штори

Трендовий мінімалістичний стиль диктує особливі вимоги

Креденс, заставлений статуетками, полиці із безкінечними сувенірами та вазами, щедро завішані картинами стіни та інші речі, які захаращували простір, відійшли у минуле. Нині у тренді – охайний і стильний мінімалізм. Однак витримати цей стиль у всіх елементах інтер’єру не так просто. І надто – коли йдеться про те, які ж підібрати штори.

Тканина: з чого зроблені ідеальні штори

Найперше, з чим треба визначитися, це тканина, з якої мають бути штори. Відтак, спершу треба точно зрозуміти, які функції повинні виконувати штори.

Тканини для штор бувають:

Натуральні: найпопулярніші – бавовна і льон. Вони чудово пропускають повітря, створюють відчуття свіжості у приміщенні, до того ж, їх легко прати. Ще один варіант – шовк – має розкішний і дорогий вигляд, однак штори з цього матеріалу складні у догляді.

найпопулярніші – бавовна і льон. Вони чудово пропускають повітря, створюють відчуття свіжості у приміщенні, до того ж, їх легко прати. Ще один варіант – шовк – має розкішний і дорогий вигляд, однак штори з цього матеріалу складні у догляді. Щільні напівсинтетичні з ефектом «блекаут» – тобто, ті, що не пропускають світла. Гарна новина у тому, що сучасні штори такого типу можуть бути стилізовані під натуральну тканину – скажімо, під льон. Тож одним пострілом можна вбити двох зайців: і позбавитися надмірного сонячного світла, і зберегти в інтер’єрі відчуття природності і легкості.

– тобто, ті, що не пропускають світла. Гарна новина у тому, що сучасні штори такого типу можуть бути стилізовані під натуральну тканину – скажімо, під льон. Тож одним пострілом можна вбити двох зайців: і позбавитися надмірного сонячного світла, і зберегти в інтер’єрі відчуття природності і легкості. Легкі тканини – напівпрозорі органза чи тюль допоможуть прикрасити кімнату і при цьому зберегти максимальну освітленість приміщення.

– напівпрозорі органза чи тюль допоможуть прикрасити кімнату і при цьому зберегти максимальну освітленість приміщення. Тканини середньої щільності – це бавовна-сатин, рогожка або деякі різновиди поліестеру. Вони імітують натуральні тканини, забезпечують відчуття приватності і м'яко приглушають світло. Такі тканини дешевші за натуральні, однак зі своїми функціями справляються на відмінно.

Важливий момент: для мінімалістичного інтер’єру найкраще підходять штори із не нав'язливою фактурою. Як приклад – переплетення ниток льону або ледь помітний рубчик. Чудовий варіант – гладенька, матова поверхня.

Колір: штори і загальна гармонія інтер’єру

У мінімалістичному інтер’єрі колір відіграє ключову роль. Для штор краще обрати нейтральні, спокійні відтінки, які не забирають на себе всю увагу, а радше слугують не нав’язливим доповненням до основної палітри кімнати.

Білий та його відтінки: це класика мінімалізму. Щоб зробити білий цікавим, віддайте перевагу молочному чи айворі відтінкам. Такі штори візуально збільшать простір, створять ефект легкості та свіжості.

це класика мінімалізму. Щоб зробити білий цікавим, віддайте перевагу молочному чи айворі відтінкам. Такі штори візуально збільшать простір, створять ефект легкості та свіжості. Сірий: самі лише штори цього відтінку додадуть приміщенню вишуканості та сучасності. Вони бездоганно поєднуються з практично будь-якими кольорами, створюють елегантний і водночас універсальний фон.

самі лише штори цього відтінку додадуть приміщенню вишуканості та сучасності. Вони бездоганно поєднуються з практично будь-якими кольорами, створюють елегантний і водночас універсальний фон. Бежевий та пісочний: найкраще поєднуються з дерев'яними відтінками та природними матеріалами.

найкраще поєднуються з дерев'яними відтінками та природними матеріалами. Пастельні тони: для тих, хто хоче додати до мінімалістичного інтер’єру трохи кольору для настрою. Найбільш ходові — блідо-блакитний, блідо-рожевий, м'ятний. Важливо не переборщити із насиченістю кольору та підібрати правильний відтінок, щоб не перевантажити інтер'єр.

для тих, хто хоче додати до мінімалістичного інтер’єру трохи кольору для настрою. Найбільш ходові — блідо-блакитний, блідо-рожевий, м'ятний. Важливо не переборщити із насиченістю кольору та підібрати правильний відтінок, щоб не перевантажити інтер'єр. Темні акценти: підійдуть не для всіх приміщень. Штори темно-сірого чи, наприклад, темно-синього відтінків краще обирати посилення відчуття затишку та інтимності. У першу чергу їх обирають для спалень. Проте це має бути продуманий, усвідомлено обраний акцент, а не випадковий вибір.

Фасон та кріплення штор

У цьому випадку працює принцип «чим простіше, тим краще». Мінімалізм не терпить складних драпірувань, ламбрикенів і інших подібних витребеньок.

Прямі полотна: рівні довгі полотна тканини від стелі до підлоги. Якщо ви вагаєтеся і ніяк не можете визначитися, цей – класичний і безпомилковий варіант. Єдине, що варто врахувати, – в мінімалістичних інтер’єрах такі штори справді мають торкатися підлоги. Мінус 10 сантиметрів – і це вже буде стильова помилка, яка одразу здешевить навіть найдорожчих інтер’єр. Штори довжиною до підлоги візуально «піднімуть» стелі. Важлива також ширина штор: у зібраному стані вони не повинні створювати зайвий об’єм, а в розгорнутому – повністю закривати віконний отвір плюс – незначний запас. Кріплення для таких штор слід обрати найпростіші: металеві кільця (їх ще називають люверсами) або приховані гачки і петлі. Ці варіанти не привертають до себе уваги і просто дозволяють тканині вільно спадати. Жодних зав'язок, бантів, декоративних шнурів.

рівні довгі полотна тканини від стелі до підлоги. Якщо ви вагаєтеся і ніяк не можете визначитися, цей – класичний і безпомилковий варіант. Єдине, що варто врахувати, – в мінімалістичних інтер’єрах такі штори справді мають торкатися підлоги. Мінус 10 сантиметрів – і це вже буде стильова помилка, яка одразу здешевить навіть найдорожчих інтер’єр. Штори довжиною до підлоги візуально «піднімуть» стелі. Важлива також ширина штор: у зібраному стані вони не повинні створювати зайвий об’єм, а в розгорнутому – повністю закривати віконний отвір плюс – незначний запас. Кріплення для таких штор слід обрати найпростіші: металеві кільця (їх ще називають люверсами) або приховані гачки і петлі. Ці варіанти не привертають до себе уваги і просто дозволяють тканині вільно спадати. Жодних зав'язок, бантів, декоративних шнурів. Римські штори: найкраще рішення для кухні, кабінету або невеликих кімнат. Такі штори функціональні і лаконічні.

найкраще рішення для кухні, кабінету або невеликих кімнат. Такі штори функціональні і лаконічні. Ролети (або рулонні штори): вони майже непомітні у зібраному вигляді та забезпечують чудовий контроль світла. Окрім кімнат добре підійдуть для балконів – у першу чергу у випадку, коли вікна виходять на південь.

вони майже непомітні у зібраному вигляді та забезпечують чудовий контроль світла. Окрім кімнат добре підійдуть для балконів – у першу чергу у випадку, коли вікна виходять на південь. Японські штори (панельні): ідеальні для великих вікон. Також їх інколи використовують, що розбити приміщення на функціональні зони. Це широкі прямі панелі, що рухаються по рейках, створюючи ефект рухомих стін.

Правильно підібрані штори – це не лише прикриття вікон і захист від сонця, а й важливе доповнення інтер’єру кімнат.