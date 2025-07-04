Якість повітря у Києві нормалізувалася: дані моніторингу
Вранці після масованої атаки у деяких районах Києва індекс якості атмосферного повітря досягнув небезпечної позначки
Станом на 15:00 4 липня 2025 року якість повітря в Києві задовільна та не загрожує здоров’ю киян.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря (AQI), розрахований за формулою NowCast (US EPA) для дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, становить 28, що відповідає доброму рівню забруднення з мінімальним впливом на здоров'я людей.
Зауважимо, що вранці у Києві в середньому було зафіксовано помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 306, такий стан повітря є небезпечним для людей.
Станом на 15:00 карта якості повітря має такий вигляд:
Станом на 07:00 карта якості повітря маоа такий вигляд:
Станом на 15:00 вологість повітря складає 29%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.
Відомо про такі наслідки ударів по столиці:
- у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
- Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
- у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
- у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
- у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.
Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.