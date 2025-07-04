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Якість повітря у Києві нормалізувалася: дані моніторингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Якість повітря у Києві нормалізувалася: дані моніторингу
Індекс якості атмосферного повітря (AQI) відповідає доброму рівню забруднення
фото: ДСНС України, Facebook

Вранці після масованої атаки у деяких районах Києва індекс якості атмосферного повітря досягнув небезпечної позначки

Станом на 15:00 4 липня 2025 року якість повітря в Києві задовільна та не загрожує здоров’ю киян.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря (AQI), розрахований за формулою NowCast (US EPA) для дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, становить 28, що відповідає доброму рівню забруднення з мінімальним впливом на здоров'я людей. 

Зауважимо, що вранці у Києві в середньому було зафіксовано помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Проте в деяких районах індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 306, такий стан повітря є небезпечним для людей.  

Станом на 15:00 карта якості повітря має такий вигляд: 

Стан повітря у Києві нормалізувався
Стан повітря у Києві нормалізувався
скриншот з сайту SaveEcoBot

Станом на 07:00 карта якості повітря маоа такий вигляд: 

Якість повітря у Києві нормалізувалася: дані моніторингу фото 1

Станом на 15:00 вологість повітря складає 29%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.

Теги: Київ повітря обстріл

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