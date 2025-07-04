Восьмий раз. Атака РФ спричинила блекаут на Запорізькій АЕС

Галущенко: Це черговий акт ядерного терору росіян!

Удар російської терористичної армії спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

Окупанти вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

«З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту. Це черговий акт ядерного терору росіян!», – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Індія підтримувала спілкування з Росією та Україною та час від часу передавала повідомлення країн одна одній. Зокрема, йдеться про інформацію щодо безпеки на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра.

До слова, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.