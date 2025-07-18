Окупована частина Запорізької області залишилася без світла: у чому причина

Причиною знеструмлення стала атака безпілотників по високовольтному обладнанню

У ніч на 18 липня в тимчасово окупованих районах Запорізької області сталося масове відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал колаборанта Євгена Балицького, якого росіяни називають «губернатором» області.

За його словами, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам’янсько-Дніпровський райони.

Причиною знеструмлення стала атака безпілотників по високовольтному обладнанню. Через це частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електроенергії та переключенням на резервні лінії. Роботи ускладнює темна пора доби.

Станом на зараз електропостачання вже вдалося відновити в Бердянську та Якимівському муніципальному окрузі.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що на всій тимчасово окупованій території Запорізької області блекаут, у Херсонщині також проблеми зі світлом. Пишуть про удар дронами по електропідстанції у Мелітополі та Генічеському.

Нагадаємо, удар російської терористичної армії спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

Окупанти вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.