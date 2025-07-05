Генсек ООН засудив удари РФ по Україні та заявив про ризик для ядерної безпеки

Війська РФ ударили по лінії електропередачі, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України

Генеральний секретар повторив свій заклик до повного, негайного та безумовного припинення вогню в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив хвилю атак Росії по Україні та попередив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві речника генсека ООН Стефана Дюжарріка.

Гутерреш висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення. Він повторив, що напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

«Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки», – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Генеральний секретар повторив свій заклик до повного, негайного та безумовного припинення вогню в Україні «як першого кроку до справедливого, всеохопного та сталого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН».

Нагадаємо, увечері 4 липня війська РФ ударили по лінії електропередачі, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Унаслідок цього на ЗАЕС стався блекаут. Тимчасово окупована станція перейшла на живлення від дизель-генераторів.

За кілька годин фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію.