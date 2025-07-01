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Стала відома одна з причин рекордної спеки в Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Стала відома одна з причин рекордної спеки в Європі
Спека є великою проблемою для європейців
фото із відкритих джерел

Forbes: У Європі розгорнулася кампанія проти використання кондиціонерів 

Західна Європа зіткнулася з аномальною спекою: у деяких регіонах температура повітря сягає майже 50 градусів. У зв'язку з цим у Європі розгорнулася кампанія проти використання кондиціонерів, які традиційно вважаються ефективним засобом боротьби зі спекою, передає «Главком» з посиланням на Forbes.

Як пише видання, саме кондиціонери є однією з причин аномальної спеки в низці країн Європи. Встановлені у квартирах системи охолодження під час роботи сприяють додатковому нагріванню повітря на вулиці.

Як вважають експерти, опитані Forbes, кондиціонери відіграють роль у процесі, відомому як «глобальне потепління», яке нині може негативно впливати на Західну та Південну Європу.

Так, в Іспанії було побито національний рекорд максимальної температури, зафіксованої 1965 року в Севільї (45.2 градуса). У суботу у Гренаді, в провінції Андалузія, температура піднялася до 46 градусів. У Португалії цього тижня очікується до 44 градусів. У Франції ситуація з екстремальною спекою ускладнюється тим, що навчальний рік ще не завершено. Знаходження великої кількості учнів в одному класі за високої температури повітря може негативно позначитися на їхньому стані.

Італія також страждає від спеки. Повідомляється, що для надання оперативної допомоги медичні бригади постійно чергують поблизу туристичних місць у Мілані, Римі, Венеції та Флоренції. Попри це місцеві служби охорони здоров'я зафіксували збільшення кількості теплових ударів на 10%. За словами віцепрезидента Італійського товариства надання невідкладної допомоги Маріо Гуаріно, «теплові удари найчастіше відбуваються у містах із високою температурою та підвищеною вологістю».

До слова, у лікарняних відділеннях невідкладної допомоги по всій Італії збільшилася кількість пацієнтів через сильну спеку, яка ще більше посилюється. 

Нагадаємо, екстремальна спека охопила південь Європи: запроваджено обмеження на роботу. Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C.

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Теги: погода повітря засушлива погода спека клімат

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