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Корецький назвав умову, за якої українці зможуть не платити за комуналку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Корецький назвав умову, за якої українці зможуть не платити за комуналку
Минулої зими українцям також обіцяли перерахунок за ненадане тепло
фото: glavcom.ua

Уряд розглядає можливість не нараховувати плату за послуги, які люди фактично не отримуватимуть через руйнування інфраструктури

Уряд планує дозволити не платити за комунальні послуги, якщо через російські атаки та руйнування інфраструктури їх фактично не надаватимуть. Такий варіант можливий у випадку, якщо пошкоджені об'єкти не вдасться швидко відновити. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише «Главком».

За словами глави уряду, ненарахування плати за комунальні послуги може стати одним із можливих механізмів підтримки споживачів у разі тривалих перебоїв через руйнування.

«Що стосується ненарахування вартості (за комунальні послуги, які не надаються, – «Главком»), це один з альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно будуть мати місце руйнування, якщо ми не зможемо швидко відновити. Тому будемо вдаватися і, можливо, до таких заходів», – сказав Корецький.

Водночас прем'єр повідомив, що наразі 87% підприємств теплопостачання працюють і подають тепло споживачам.

Уряд розглядає ненарахування плати не як загальне скасування комунальних платежів, а як можливий захід для випадків, коли через руйнування люди фактично не отримують послуги.

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Нагадаємо, минулої зими українцям також обіцяли перерахунок за ненадане тепло. Питання оплати комунальних послуг у разі відсутності опалення знову актуалізувалося через загрозу російських ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі.

Варто додати, Корецький також заявив, що ціни на пальне на українських АЗС і надалі знижуватимуться в міру надходження нових партій, закуплених за нижчими цінами на світових ринках. Водночас уряд та Антимонопольний комітет України (АМКУ) продовжують стежити за ситуацією з ціноутворенням.

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Теги: Сергій Корецький комуналка війна енергетика

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