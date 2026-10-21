Бронювання: де шукати справжню проблему

Кого розбронювати, або де є справжня проблема мобілізації?

«Наука не має батьківщини, але вчений її має»

Луї Пастер

Про бронювання без емоцій: факти, аналіз, висновки.

У жовтні 2026 року суперечка про бронювання знову вийшла на перші шпальти. Уряд переписує критерії «критичності» підприємств, міняє квоти, а нардепка Мар’яна Безугла закликала масово забрати бронь у науковців, викладачів і медиків. Аргумент зрозумілий: заброньованих уже понад мільйон, а ті, хто воює, роками чекають на демобілізацію.

Але в цій суперечці легко переплутати симптом із хворобою. Більшість чинних правил бронювання працюють правильно. Проблема не в тому, що держава береже лікаря, вченого чи вчителя. Проблема в тому, хто і як розподіляє бронь у самій владі. Знявши бронь із тих, кого відновлювати десятиліттями, ми не зміцнимо фронт, а підріжемо коріння, яке тримає націю.

Що пропонують сьогодні: бронь як політична валюта?

Прем’єр-міністр Сергій Корецький визнає: людей із бронню чи відстрочкою вже істотно більше, ніж тих, хто служить. Він наводить приклад фірми, яка виготовляє близько двох дронів на рік, але забронювала сотні працівників. Уряд готує нові критерії критичності; за даними нардепа Ярослава Железняка, обговорюються стелі в 85% для енергетики, 60% для комунальників і 50% для інших критичних підприємств. З 1 вересня для броні потрібна зарплата щонайменше в три мінімальні, тобто 25 941 грн.

На цьому тлі найгучніше прозвучала Мар’яна Безугла. 18–19 жовтня вона закликала залишити бронь лише для ОПК після аудиту, більшості критичної інфраструктури та кількох тисяч топпосадовців. Усіх інших – поліцейських, прокурорів, чиновників, викладачів вишів, співробітників понад 100 інститутів НАН і медиків – позбавити броні. Жінок же мобілізувати на тилові посади. Гасло – «не ділити суспільство на там і тут».

У чомусь Безугла має рацію. Корупційні схеми з «паперовими» ОПК, заброньовані кур’єри та кухарі – це реальність. Але рецепт «зняти бронь у всіх, крім кількох тисяч начальників» дивним чином зберігає захист саме для верхівки і позбавляє його тих, хто створює довгострокову цінність. Не дарма опоненти називають такі заяви «торпедою»: гучна ідея, щоб перевірити реакцію суспільства.

І тут варто сказати прямо: бронювання стало політичною валютою. Кожні кілька місяців правила змінюються, щоразу шукають нових «кандидатів на розбронювання», і щоразу це подається як боротьба за справедливість. Але справедливість у війні – це не однаковий ризик для всіх. Це розумний розподіл людей так, щоб країна вистояла сьогодні і мала з ким жити завтра.

Уроки історії: кого держави берегли, коли було найтяжче?

Бронювання – це не український винахід і не лазівка для ухилянтів. Усі держави, які вигравали довгі війни, рано чи пізно доходили одного висновку: війну виграє не той, хто мобілізує всіх, а той, хто правильно розставляє людей.

Історичний досвід бронювання від мобілізації Порівняння світових практик у часи війн Війна Країна Кого бронювали Урок Перша світова

(1914–1918) Велика Британія Лікарів, вчителів, фермерів, шахтарів, докерів, залізничників, металургів; від 1,5 млн (1915) до 2,5 млн (1918) Резерв зростав разом із війною, а не скорочувався Друга світова

(1939–1945) Велика Британія За «Розкладом зарезервованих професій» 1938 року: інженерів, вчителів, лікарів, суднобудівників, залізничників; з віковими порогами Список склали завчасно, за досвідом попередньої війни Друга світова

(1940–1945) США Науковців і техніків воєнних проєктів; з жовтня 1942-го – автоматично для Мангеттенського проєкту Критерій – незамінність навичок, а не посада Друга світова

(1941–1945) СРСР / УРСР Після втрат 1941-го – інженерів оборонних заводів, вчених евакуйованих інститутів, студентів старших курсів технічних і медичних вишів Втрачених у перші місяці фахівців довелося відновлювати десятиліттями Російсько-українська

(з 2022) Україна Критичні підприємства і влада – бронь; науковці, викладачі, частина вчителів – відстрочка Правила змінюються частіше, ніж встигають спрацювати

Найболючіший урок – наш власний. У 1941 році до народного ополчення Києва, Харкова, Одеси та інших міст пішли студенти, викладачі, аспіранти, інженери – без військової підготовки й найчастіше без належної зброї. Багато хто з них загинув у перші тижні. А вже згодом та сама держава евакуйовувала Академію наук УРСР до Уфи, а Інститут електрозварювання Євгена Патона – на Урал. Автоматичне зварювання танкових корпусів, яке вони там запровадили, дало фронту більше, ніж міг би дати будь-який стрілецький полк.

Ще один символічний епізод. У 1942 році лейтенант авіації, фізик Георгій Фльоров писав з фронту листи нагору про те, що уранова проблема важливіша за все. Наслідком став атомний проєкт, для якого фахівців повертали з армії в лабораторії. Американці тоді ж сформулювали правило, яке варто повісити в кожному кабінеті: броню отримує не той, хто працює на важливому підприємстві, а той, чиї навички не можна швидко замінити (Wellerstein).

Історія показує чіткий список тих, кого берегли навіть у найскрутніші роки: науковці, освітяни, промисловці та інженери, лікарі, рятувальники й обмежене коло людей державного управління. І ще одне: країни, що спочатку «гребли всіх», потім роками виправляли цю помилку за високу ціну.

Науковці: де немає науки, там немає нації

Зняття броні з науковців – це хибний шлях, і він не дасть фронту того, що забере в країни. Українська наука вже заплатила за війну: лише в 2022 році число людей, задіяних у дослідженнях і розробках, впало на 22% – до 53,2 тис. Понад 10 тисяч науковців і викладачів виїхали або перемістилися, а за числом дослідників на тисячу зайнятих Україна остання в Європі. Реальна зарплата молодшого наукового співробітника вдвічі-втричі нижча за гарантовану законом. Це не та сфера, куди йдуть «ховатися».

Підготувати потужного науковця – це час. Університет, аспірантура, дисертація, роки роботи в лабораторії чи науковій школі – це 15–20 років, поки людина не починає сама створювати нове знання. Наукова школа живе лише тоді, коли вчитель і учень працюють поруч. Втративши одне покоління, ми втрачаємо не людей, а цілі напрями, які відновлюються десятиліттями або не відновлюються взагалі.

Але головне навіть не це. У кожній нації лише 1–2% людей здатні глибоко мислити і створювати парадигму її розвитку. Це вони формулюють ідеї, які завтра стануть технологіями, законами, економічними моделями і самосвідомістю. Нація без таких людей не виробляє свого майбутнього – вона споживає чуже.

Сучасна війна це підтверджує щодня. Дрони, РЕБ, ракети, нові матеріали, польова хірургія, кіберзахист – це перевага, яку дають формули і лабораторії. Ще в 1941-му стало зрозуміло: один інститут Патона дав більше, ніж міг би дати полк його науковців з гвинтівками.

Тому перш ніж писати чергову пропозицію про розбронювання «понад 100 інститутів», треба чесно спитати себе: хто після війни буде відбудовувати країну, створювати технології і готувати наступне покоління? І чи справді це адекватний шлях – втратити тих, кого не замінить жоден мобілізаційний план? Аудит і захист від фіктивних «науковців» потрібні. Знекровлення науки – ні.

Освіта: звідки в школах стільки чоловіків?

Освіта сьогодні – найцікавіша і найсуперечливіша сфера. До великої війни чоловіки в школах були рідкістю: у багатьох закладах – ледве 2%, у найзаможніших столичних – до 10%; за загальними даними МОН, чоловіки складали близько 14% учителів країни. З травня 2024 року картина змінилася: на Вінниччині чоловіків у школах стало на 11% більше, на Сумщині їхня частка зросла з 13% до 15%, а деякі директори кажуть, що на вакансії тепер відгукуються переважно чоловіки.

Причина очевидна. Протягом 10–15 років професія вчителя була однією з найнижче оплачуваних в Україні, і молодь її не обирала. Ми отримали кадровий провал і задля його латання спростили вимоги: сьогодні вчити дітей можуть навіть люди без педагогічної освіти. А тепер професія вчителя стала для багатьох захистом і виходом.

Чи погано це? Не однозначно. Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова визнає: бронювання частково компенсує брак вчителів інформатики, технологій і природничих наук. Але вона ж прогнозує, що після скасування воєнного стану в школах залишаться лише 20–25% тих, хто прийшов через бронь, тобто відбудеться так званий «відкат до стартових позицій».

Тож у освіті питання не в тому, чи бронювати вчителів, а в тому, як відрізнити вчителя від того, хто перечікує війну за кафедрою. Чесна відповідь – не знімати бронь, а підняти вимоги: предметна атестація, реальне навантаження, оцінка роботи. І паралельно – зробити цю професію престижною так, щоб люди лишалися в ній і після війни.

Лікарі: найдовша дорога до професії і найбільший дефіцит

Лікарі – це ті, кого нація має берегти найбільше. У жодній іншій професії шлях до самостійної роботи не такий довгий: шість років університету, потім інтернатура чи резидентура, а майстерність хірурга чи анестезіолога приходить лише після десятиліття практики. Знищити такого фахівця легко. Відновити швидко – практично неможливо.

Дефіцит вже є. Ще в 2023 році медичних вакансій стало вдвічі більше, ніж до вторгнення, а на посаду кардіолога, педіатра чи сімейного лікаря відгукувалися один-два кандидати. У прифронтових громадах і селах ситуація ще гірша.

Інакше кажучи, кожен лікар, забраний з лікарні без системи – це не справедливість, а тисячі пацієнтів без допомоги, серед яких і поранені військові. Армії теж потрібні лікарі, але саме як лікарі, а не як стрільці.

І такий механізм уже існує. За рішенням РНБО медики мають 100% бронь, а Медичні сили запитують конкретних фахівців через Міноборони і МОЗ. Пріоритет мають добровольці, контракт укладається на рік, після чого лікар повертається на основну роботу. Це і є розумна модель: армія отримує потрібну спеціальність, а тил не втрачає лікаря назавжди. Її треба розвивати, а не замінювати гаслом «зняти бронь з усіх медиків».

Якщо ми хочемо вижити як нація, наша медицина має лишитися на необхідному рівні. За рахунок лікарів фронт не виграєш, а країну програти можна.

Державне управління: саме тут треба шукати проблему…

Якщо десь і треба серйозно переглядати систему бронювання, то в державному управлінні. Не тому, що державі не потрібні управлінці. А тому, що саме тут бронь перетворилася з інструменту на ресурс, який роздають «своїм».

Посада в органі влади сьогодні дає не лише захист від мобілізації. Вона дає змогу забезпечити такий самий захист своїй команді, виїжджати за кордон у службових справах, мати доступ до грошових і адміністративних привілеїв. Для молодого чоловіка це битва за життя, і її можна зрозуміти по-людськи. Але для держави це має руйнівні наслідки.

Так народжується вірус ейджизму. Команди, захищені бронею, видавлюють досвідчених професіоналів старшого віку, адже кожна посада – це ще одне місце під захистом. Професіонали йдуть на відпочинок, а їхні крісла займають новачки, які до цих посад ще не готові. У цивільних відомствах це виглядає приблизно так, як у фразі «лейтенанти керують генералами»: досвід витісняється лояльністю, а ті, хто має досвід, шукають способи піти.

Аргумент Безуглої про скорочення бюрократичного апарату слушний. Але її ж рецепт щодо збереження броні для «кількох тисяч топчиновників» – не лікує хворобу. Проблема не в тому, скільки людей мають бронь у владі. Проблема в тому, за якими критеріями вони її отримують і чи пов’язане їхнє майбутнє з країною, якою вони керують.

Філософія укоріненості: хто не має запасного аеродрому…

Є правило, яке війни перевіряли століттями: за майбутнє країни найефективніше бореться той, чиї діти тут. Якщо ти тут, твоя родина тут, твої діти вчаться в українській школі, тоді ти боротимешся за країну навіть під бронею. Бо в тебе немає запасного шляху.

Коли в 1940 році німецькі бомби падали на Лондон, британській королеві радили відправити доньок до Канади. Відповідь увійшла в історію: «Діти не поїдуть без мене. Я не поїду без короля. А король ніколи не поїде». У лютому 2022-го українці почули свою версію цих слів: «Мені потрібні набої, а не таксі». Саме така позиція влади народжує довіру, без якої жодна мобілізація не працює.

Це неписане правило діяло в багатьох країнах під час воєн. Але в нас воно, на жаль, забуте. Посадовець, чия родина живе за кордоном, а діти вчаться в чужих школах, може бути чесним. Але його рішення завжди матимуть запасний вихід, якого немає в мільйонів його співгромадян.

Коли майбутнє керівника зв’язане з країною, з’являється вірність дій, правильність рішень і ефективність влади. Коли не зв’язане – з’являється піар. Саме тому ми постійно змінюємо правила бронювання, шукаємо, з кого ще можна зняти бронь, і перетворюємо це на політичне шоу. А головне питання – хто нами керує і чи пов’язує він своє життя з Україною – залишається поза дискусією.

Виважені рішення: що робити замість піару?

По-перше – не ламати те, що працює. Бронювання науковців, освітян, лікарів, рятувальників і реальної промисловості зберегти. Замість масового зняття – аудит фіктивних підприємств, посад і ставок.

По-друге – чітко сформувати критерії незамінності. Бронь належить не посаді чи статусу закладу, а людині, чиї навички не можна швидко замінити: стаж, кваліфікація, реальні результати.

По-третє – лікарі – лише за фахом. Розвивати чинну модель квот і річних контрактів: армія отримує медика за спеціальністю, а не ще одного стрільця.

По-четверте – вчителі – тільки за якістю. Замість зняття броні – предметна атестація, перевірка навантаження і програма утримання тих, хто прийшов у школу під час війни.

По-п’яте – наука – за результатом. Захист для тих, хто реально працює в науці (публікації, проєкти, розробки для оборони), і пріоритет молодим дослідникам наукових шкіл.

По-шосте – принцип укоріненості для влади. Для посадовців із бронею – умова: родина живе в Україні, неповнолітні діти вчаться в Україні, а це відображається в декларації. Винятки – лише за обґрунтованих причин (лікування, дипломатична служба).

По-сьоме – захист від ейджизму. Заборонити витіснення досвідчених фахівців молодшими «заброньованими» на тих самих посадах. Призначення на броньовані посади – лише через прозорий конкурс.

По-восьме – стабільність правил. Один зрозумілий перелік критеріїв на рік і публічна знеособлена статистика бронювання за сферами – замість нових правил щокварталу.

Висновки: думати головою, а не емоціями…

Для держави. Більшість нинішніх правил бронювання вірні і радикальних змін не потребують. Потрібні аудит, чесні критерії і стабільність. Кожна нова хвиля «розбронювання» наосліп б’є по тих, кого не відновити за рік чи два.

Для влади. Перегляду потребує не наука, освіта чи медицина, а сама система державного управління: хто отримує бронь, за якими критеріями і чи пов’язане його майбутнє з Україною. Влада, чиї діти тут, ухвалює інші рішення.

Для суспільства. Справедливість – це не однаковий ризик для всіх, а чесні правила для всіх. Від того, що науковець чи хірург опиниться в окопі, фронт сильнішим не стане. А від того, що чиновник із родиною за кордоном тримає посаду заради броні, слабшає вся країна.

Подальші дії. Перше – публічна статистика бронювання за сферами і органами влади. Друге – аудит підприємств і посад із фіктивною бронею. Третє – законодавче закріплення принципу укоріненості для посадовців. І лише після цього – точкові зміни для окремих сфер.

Пастер мав рацію: у науки немає батьківщини, але у вченого вона є. Те саме можна сказати й про владу. Тож перш ніж знімати бронь із тих, хто творить майбутнє нації, варто перевірити, чи є ця батьківщина у тих, хто ці рішення ухвалює.