  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    Антикоррупционеры утратили интерес к изначально бесперспективному делу «Роттердам+», – политолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Антикоррупционеры утратили интерес к изначально бесперспективному делу «Роттердам+», – политолог

    «Экспертизы подтвердили, что формула «Роттердам+» не нанесла ущерба ни потребителям, ни государству», – Сазонов

    Антикоррупционные активисты, которые в течение последних 3 лет пытались построить карьеру на изначально надуманном деле «Роттердам+», окончательно утратили к нему интерес.

    Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в своем блоке для издания «Корреспондент».

    «Все эти ЦПК, активисты и прочие расследователи и разоблачители уже проигнорировали шесть (шесть!) заседаний ВАКС по иску ферросплавных заводов Коломойского и разного рода общественников по формуле «Роттердам+». Им больше не интересно. Заседания сорваны, да они больше никому и не нужны», – заявил политолог.

    Он подчеркнул, что такие активисты прекрасно понимают и уже давно, что никаких перспектив у дела нет.

    «Все государственные экспертизы единогласно подтвердили, что формула «Роттердам+» не нанесла ущерба ни потребителям электроэнергии, ни государству в целом. Из скандала в карьерном плане выжали максимум. Обвиняли в страшной «зраде» всех, кто попадался под руку, до пятого президента включительно. Вводили людей в заблуждение. В этом плане все получилось. А судебных перспектив нет, как не было ни слова правды в обвинениях», – считает Сазонов.

    Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

    Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

    Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

    Теги: Коррупция в Украине Высший антикоррупционный суд политолог
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Антикоррупционеры утратили интерес к изначально бесперспективному делу «Роттердам+», – политолог