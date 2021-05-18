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    АЗС снизили цены на бензин на 1-2 грн/л после госрегулирования по принципу «Роттердам+», – СМИ

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    АЗС снизили цены на бензин на 1-2 грн/л после госрегулирования по принципу «Роттердам+», – СМИ

    На станциях WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел сразу на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л

    Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин и дизельное топливо на 1-2 грн/л на во исполнение постановление Кабинета Министров о государственном регулировании розничных цен на нефтепродукты с привязкой к котировкам Platts CIF NWE (порты Амстердам-Роттердам-Антверпен).

    Такие данные привело издание enkorr.

    На станциях WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел сразу на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 – на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизельное топливо – на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л.

    SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» снизила цены на дизельное топливо на 1 грн/л, до 27 грн/л.

    Напомним, 14 мая Кабинет Министров на период карантина ввел регулируемые цены на бензин и дизельное топливо. По решению правительства, АЗС должны продавать бензин и дизтопливо по ценам с привязкой к европейским котировкам в портах Северо-Западной Европы с наценкой не более 5 грн/л для бензина и 7 грн/л для дизтоплива.

    По аналогичному принципу в 2016-2019 годах НКРЭКУ рассчитывала цену на уголь, с привязкой к котировке API2 в порту Роттердама плюс стоимость доставки в Украину. Эта формула получила название «Роттердам+».

    Такой же принцип до 1 августа 2020 года применялся и для регулирования цен на природный аз для населения, так называемая формула «Амстердам+» и «Дюссельдорф+».

    Теги: НКРЭКУ дизельное топливо
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    АЗС снизили цены на бензин на 1-2 грн/л после госрегулирования по принципу «Роттердам+», – СМИ