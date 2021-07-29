Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, – «Черкассыоблэнерго»

Свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии

Без обновления аварийных электросетей невозможно избежать отключений бытовых потребителей.

Об этом в интервью изданию «Дело» заявил глава «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук.

«Более половины средств мы направляем на строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования, которое физически изношено», – заявил глава компании, добавив, что без модернизации и обновления сетей невозможно гарантировать бесперебойное электроснабжение потребителей.

Он сообщил, что в 2021 году компания увеличила инвестиции в обновление сетей в 2,4 раза – до 132,86 млн грн.

Напомним, свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии.

По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.

Напомним, Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине.

Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5009. «За» проголосовали 347 парламентариев.