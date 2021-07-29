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    Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, – «Черкассыоблэнерго»

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    Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, – «Черкассыоблэнерго»

    Свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии

    Без обновления аварийных электросетей невозможно избежать отключений бытовых потребителей.

    Об этом в интервью изданию «Дело» заявил глава «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук.

    «Более половины средств мы направляем на строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования, которое физически изношено», – заявил глава компании, добавив, что без модернизации и обновления сетей невозможно гарантировать бесперебойное электроснабжение потребителей.

    Он сообщил, что в 2021 году компания увеличила инвестиции в обновление сетей в 2,4 раза – до 132,86 млн грн.

    Напомним, свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии.

    По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.

    Напомним, Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине.

    Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5009. «За» проголосовали 347 парламентариев.

    Теги: инвестиции электроэнергия
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    Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, – «Черкассыоблэнерго»