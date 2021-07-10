Бюджет недоотримає 2 млрд грн у разі підвищення податку на CO2 і введення акцизу на «зелений» струм, – Укрпромзовнішекспертиза

«Ми на грані і це знижує інвестиційну привабливість»

Україна на 1,9 млрд грн скоротить надходження до державного бюджету через необдуману ідею Кабінету міністрів України з підвищення податку на викиди вуглецю (СО 2 ) та запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це заявив Сергій Поважнюк, Заступник директора з питань розвитку ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

«Пропонується підвищення податку на викиди СО 2 і акциз на ВДЕ. Тобто з одного боку він збільшить находження до бюджету, ми бачимо 3-4 млрд грн на рік, водночас, за рахунок того, що у нас буде скорочення обсягів виробництва, обсягів економіки, у нас знизяться податки на виробництво», – зазначив експерт

За його словами, це стосується податків на зарплату, податків на прибуток і інших податків, що сплачуються при виробництві продуктів.

«Буде скорочення на 5,3 млрд грн. Тобто сумарне сальдо для бюджету буде мінус 1,9 млрд. Тобто одним ми підвищуємо в короткотерміновій перспективі, але в перспективі ми бачимо скорочення виробничих податків. Ну і відповідно негативне сальдо для бюджету», – зазначив експерт.

Також він повідомив, що запровадження акцизу для виробників ВДЕ може заблокувати розвиток сектору і зупинити ту позитивну динаміку, яка спостерігалася протягом останніх років.

Експерт пояснив, що запровадження акцизного збору зробить економічно невигідними проєкти «зеленої» енергетики для іноземних інвесторів і тому ніхто не захоче будувати нові «зелені» електростанції.

«Ми на грані і це знижує інвестиційну привабливість. Фактично акциз – це зниження на 3,2% доходів виручки проєктів ВДЕ»

Експерт нагадав, що протягом останніх трьох років в розвиток ВДЕ було залучено майже 8 млрд доларів інвестицій, це більше 70% всіх інвестицій в енергетику.

«І це дозволило компенсувати виведення потужностей теплової генерації. Тобто ми бачимо, що зменшення теплової генерації було компенсовано альтернативною енергетикою. «Збільшення виробництва енергії ВДЕ знизить викиди в енергетиці на 10,2 млн.тонн СО2. Тобто ми бачимо позитивна динаміка стосовно викидів за рахунок розвиток ВДЕ», – додав експерт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).