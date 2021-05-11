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    Импорт тока из России: украинские чиновники ведут бизнес со страной-агрессором

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    Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал лично президент Владимир Зеленский - Импорт тока из России: украинские чиновники ведут бизнес со страной-агрессором
    Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал лично президент Владимир Зеленский

    5 мая Украина вновь возобновила закупки российской электроэнергии транзитом через Беларусь

    Импорт электроэнергии из России является еще одним подтверждением того, что часть высшего руководства страны по-прежнему предпочитает вести бизнес со страной-агрессором и устраивать междусобойчики с целью заработка.

    Об это заявил, бывший советник президента РФ Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов.

    «Это еще одно подтверждение того, что в украинском руководстве не определились, что они делают с северо-восточным соседом: они являются жертвой агрессии и ведут войну за независимость и суверенитет страны или же они устраивают междусобойчики и зарабатывают на этом деньги – другого ответа нет», – заявил Илларионов в эфире телеканала «Украина24».

    По его словам, руководство отдельных органов государственной власти и народные депутаты в ситуации с импортом, предпочитают вести бизнес со страной-агрессора вопреки национальным интересам.

    «Это означает, что часть украинского руководства предпочитает вести бизнес с агрессором. К сожалению, это было в предшествующие годы неоднократно и сейчас это приобретает новые звучания», – добавил экс-советник Путина.

    Напомним, 5 мая Украина вновь возобновила закупки российской электроэнергии транзитом через Беларусь.

    15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

    Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.

    Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал лично президент Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк по время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.

    Теги: Владимир Зеленский Россия импорт НКРЭКУ
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