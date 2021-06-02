Иностранные инвесторы теряют интерес к Украине из-за нарушения обязательств в возобновляемой энергетике, – СМИ

«Кабмин не то, что не хочет стимулировать отрасль «чистой» энергетики, а отказывается от взятых на себя обязательств»

Интерес иностранных инвесторов к Украине резко упал из-за систематического нарушения правительством своих обязательств перед инвесторами в сектор возобновляемых источников электроэнергии.

Об этом говорится в материалах издания «РБК-Украина».

«То, как развиваются события в «зеленой» энергетике последний год, не добавляют бизнесу оптимизма. Из-за долгов, возросшей налоговой нагрузки и арбитражных споров инвесторы в ВИЭ прекратят строить новые проекты в Украине, выбрав страны с более прогнозируемым и стабильным бизнес-климатом», – говорится в статье.

Авторы отмечают, что правительство вместо стимулирования перехода экономики на возобновляемые источники энергии, решило нивелировать весь прогресс развития возобновляемой энергетики последних лет.

«Кабмин не то, что не хочет стимулировать отрасль «чистой» энергетики, а вовсе отказывается от ранее взятых на себя обязательств перед инвесторами. Последние, поставив на паузу все новые проекты, уже начали международные арбитражи против Украины, пытаясь вернуть миллиарды невыплаченного долга и получить компенсации за снижение «зеленого тарифа», – отмечают авторы.

Они приходят к выводу, что такая ситуация приведет к прекращению процесса ввода новых генерирующих мощностей, что влечет за собой деградацию энергосистемы со всеми вытекающими рисками для качества электроснабжения и воздействия на окружающую среду.

Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.