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    Кабмин будет грабить инвесторов в зеленую энергетику с введением новых налогов – инвестор

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    Кабмин будет грабить инвесторов в зеленую энергетику с введением новых налогов – инвестор

    Кабинет министров не может обеспечить оплаты за выработанную зеленую электроэнергию в стране

    Кабинет министров Украины намерен применять акцизный сбор на зеленую электроэнергию, что является грабежом инвесторов в условиях долгов и также грубым нарушением подписанного в июне 2020 года меоморандума.

    Об этом заявил директор компании «Экотехник Большая Добронь» Владислав Жовниренко.

    «Это очередное издевательство над отраслью. Это грабеж самый натуральный. Есть стабилизационная оговорка в меморандуме о том, что после подписания меморандума и принятия нового закона никаких изменений дополнительных качества налогообложения или еще чего-либо не может быть введено. Ну, это просто отъем денег», – сказал Жовниренко.

    По его словам, Кабинет министров не может обеспечить оплаты за выработанную зеленую электроэнергию в стране, а также в целом не может вывести сектор энергетики из кризиса, но при этом ищет «бандитские способы» отъема денег у инвесторов.

    «Забрать у нас наши же деньги и за счет этого сделать вид, что заплатили», – добавил он.

    По словам инвестора, правительство Украины движется по сценарию Испании, когда государство создало финансовые проблемы инвесторам в возобновляемую энергетику, но позже проиграло все международные арбитражи и все же выполнило свои обязательства перед инвесторами.

    «Это нарушение прав инвесторов. Это идет просто вразрез со всеми подписанными договорами, меморандумами и обязательствами со стороны государства. Его не только не выполняют, а бесконечно ухудшают ситуацию», – подчеркнул Жовниренко.

    Напомним, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу «зеленой» электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.

    28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

    В жалобе указывается, что ГП «Гарантированный покупатель» заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи «зеленой» энергии, который действует до 2030 года.

    Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину, нарушившей требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы понесенные на арбитражное производство.

    Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

    По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга 2020 государство заплатило только 4,5 млрд грн.

    Теги: правительство деньги компания
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