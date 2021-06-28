Посиленням фіскального тиску на «зелену» енергетику Кабмін знищує шанси декарбонізувати економіку – Бойко

Українські товари не зможуть конкурувати на зовнішніх ринках вже через 5 років

Посиленням фіскального тиску на галузь «зеленої» енергетики Кабінет міністрів знищує шанси на декарбонізацію української економіки, що матиме негативні наслідки для конкурентоздатності вітчизняних товарів на європейських ринках.

Про це заявила координаторка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко, повідомивши, шо в асоціації експерти протягом року намагаються звести всі державні інституції воєдино з точки зору необхідності запровадження стратегії і декарбонізації, і включення питання відновлюваної енергетики до усіх стратегічних документів на рівні держави.

«Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів, яке, на жаль, не дуже прислухається до тих зауважень, які лунають від експертного середовища, бізнес-спільноти… Ніякого зворотного зв’язку ми не маємо від Міністерства фінансів, яке, навпаки, замість того, щоб давати певні стимули для розвитку і відновлюваних джерел енергетики, і для екомодернізації підприємств, зокрема й промисловості, займає діаметрально протилежну позицію і все більше схильне посилювати тиск саме на бізнес», – заявила Бойко.

За її інформацією, через такі дії українські товари не зможуть конкурувати на зовнішніх ринках вже через 5 років.

«Потрібно займати більш вагому позицію на захист наших виробників, нашої промисловості, нашого локального виробництва і відстоювати цю позицію на міжнародній арені», - зазначила Бойко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.