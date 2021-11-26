Президенту подсунули идею со списанием вагонов, но не сказали, что она спровоцирует коллапс – эксперт

«Одномоментное списание десятков тысяч вагонов создаст дефицит подвижного состава на железной дороге», – Каленков

На решении о списании вагонов по возрасту заработают лишь собственники вагоностроительных компаний, в то время как участники рынка перевозок понесут убытки, а экспортеры потеряют позиции на мировых рынках. Об этом заявил президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Если это произойдет в Украине, то, во-первых, возрастет стоимость перевозки в несколько раз, и это отразится на стоимости конечной продукции. Та продукция, которая будет экспортироваться, станет неконкурентоспособной. Мы потеряем рынки. А выиграют в Украине только несколько предприятий, которые принадлежат конкретным олигархам, владельцам», – сказал Каленков.

По его мнению, именно они подали такую идею президенту, но не предупредили, что одномоментное списание десятков тысяч вагонов создаст искусственный дефицит подвижного состава на железной дороге и спровоцирует коллапс перевозок.

«К большому сожалению, я думаю, что идею просто продали Зеленскому, сказали, что это правильно, и сагитировали его подписать так называемый меморандум. Но меморандум подписывают как раз те, которые получают выгоду от этого, несколько компаний-производителей вагонов и несколько финансовых институтов, которые тоже заработают на этом деньги. Но эта афера называется создание дефицита вагонов на рынке», - пояснил он.

По словам Каденкова, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах нет ограничения по возрасту, там есть ограничение по качеству тех вагонов, которые отправляются на линию. Таким путем пошла только Российская Федерация, когда она это делала для того, чтобы поддержать конкретных олигархов, владельцев заводов, которые производят вагоны, и в том числе производят танки. И тогда стоимость возросла в 4 раза», - объяснил Каленков.

Он подчеркнул: 80% грузоотправителей выступили категорически против решения о списании вагонов по возрасту, и подписали Антимеморандум. Более 200 компаний призвали УЗ, Министерство инфраструктуры и президента отказаться от идеи списания вагонов по возрасту, и инвестировать средства в обновление инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

«Вместо того, чтобы покупать локомотивы, пассажирские вагоны, ремонтировать пути, главный упор сделан на строительство новых вагонов. 107 миллиардов гривен… Это те 107 миллиардов, которые могли бы пойти реально на продуктивные инвестиции», – подчеркнул Каленков.

Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту. Для этого был подготовлен Меморандум, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые, благодаря этой программе, получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

В свою очередь, украинские компании и ассоциации, представляющие интересы бизнеса, подписали Антимеморандум и призвали власть не допустить масштабный экономический кризис.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежат вагоностроительные заводы, и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.