Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
Також на валентинці зобразили «царя кордонів» Тома Гомана, який разом з президентом погрожує нелегалам депортацією
У День святого Валентина Білий дім офіційно опублікував валентинку з портретом Дональда Трампа. Рожеву фотографію з віршом виклали у соціальній мережі X.
Також на валентинці зобразили Тома Гомана, колишнього директора Імміграційної та митної поліції, якого президент США призначив «царем кордонів», коли повернуся у Білий дім. На рожевому тлі дві голови – його та президента погрожують нелегалам депортацією.
Крім того, є короткий віршик, який традиційно розміщують на валентинках.
«Троянди червоні, фіалки сині, приїдете сюди нелегально і ми вас депортуємо», — сказано у вірші.
Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, весь світ святкує День святого Валентина. За традицією закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.
У День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок. В СБУ висловили переконання, що любити – це перш за все оберігати й захищати.
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