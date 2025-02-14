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Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
Білий дім привітав з Днем святого Валентина
фото: Експрес онлайн

Також на валентинці зобразили «царя кордонів» Тома Гомана, який разом з президентом погрожує нелегалам депортацією

У День святого Валентина Білий дім офіційно опублікував валентинку з портретом Дональда Трампа. Рожеву фотографію з віршом виклали у соціальній мережі X.

Також на валентинці зобразили Тома Гомана, колишнього директора Імміграційної та митної поліції, якого президент США призначив «царем кордонів», коли повернуся у Білий дім. На рожевому тлі дві голови – його та президента погрожують нелегалам депортацією.

Крім того, є короткий віршик, який традиційно розміщують на валентинках.

«Троянди червоні, фіалки сині, приїдете сюди нелегально і ми вас депортуємо», — сказано у вірші.

Дональд Трамп та Том Гоман на валентинці від Білого дому
Дональд Трамп та Том Гоман на валентинці від Білого дому
Фото: Twitter/The White House

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, весь світ святкує День святого Валентина. За традицією закохані проводять цей день разом, готують одне одному різноманітні подарунки та приємні сюрпризи. Головними атрибутами свята вважаються листівки у формі сердечка, м'які іграшки, шоколад і квіти.

У День святого Валентина Служба безпеки України проявила креатив і створила власну версію святкових валентинок. В СБУ висловили переконання, що любити – це перш за все оберігати й захищати.

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Теги: США свята Дональд Трамп День Святого Валентина

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