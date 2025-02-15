«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Територія А» запрошує приєднатися до тихої акції вшанування загиблих героїв України
Мистецька агенція «Територія А» готує 12-ту Всесвітню тиху акцію вшанування героїв Небесної Сотні і усього українського Небесного Воїнства «Ангели памʼяті-2025».
Організатори запрошують приєднатися до ініціативи усіх охочих.
«11 років розстрілу майдану і 11 років незламної боротьби. Де б ви не були – приєднуйтеся!», – зазначається у повідомленні.
Аби приєднатися треба:
- визначитися з часом і місцем проведення акції;
- повідомити це своїй громаді, яка вас готова підтримати;
- створити витинанки – білих паперових ангелів, які є символом акції;
- повідомити про свою акцію організаторам: Анжеліці Рудницькій або «Території А» і стати частиною всесвітньої акції «Ангели пам‘яті»;
- провести захід з молитвою за тих, хто віддав своє життя під час Революції Гідності і у війні з Росією;
- розповісти правду про боротьбу українців за свободу і гідність;
- використати айдентику акції:
- запостити фото та інформацію зі своєї акції, затегали організаторів
- ставити хештеги #ангелипамяті #тихаакція #територіяа #анжелікарудницька, щоб ми могли вас знайти.
У Києві акція пройде 20 лютого об 11 год. Збір – поруч з каплицею. Розвішуємо ангелів, ставимо свічки, спілкуємося. І несемо свою пам‘ять і любов у родини, у колективи, громади.
Продовженням акції «Ангели памʼяті» стане музично-поетична акція «Територія Героїв», яка відбудеться у Будинку профспілок о 12:30, у якій візьмуть участь:
- Анжеліка Рудницька;
- Євген Нищук;
- Володимир Трач;
- Ярослав Джусь;
- Сестри Тельнюк;
- Тетяна Власова;
- Сергій Смальчук;
- Ігор Захаренко;
- Руслана Лоцман.
Посилання на подію: https://www.facebook.com/share/18U3i3iGQL/
Долучитися до спільноти: https://www.facebook.com/share/g/1E2iJmAQVG
Ініціаторка – Анжеліка Рудницька
Організатори:
- Мистецька агенція «Територія А»
- Національний музей Революції Гідності
- Державна агенція промоції культури України
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