«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися

«Територія А» запрошує приєднатися до тихої акції вшанування загиблих героїв України

Мистецька агенція «Територія А» готує 12-ту Всесвітню тиху акцію вшанування героїв Небесної Сотні і усього українського Небесного Воїнства «Ангели памʼяті-2025».

Організатори запрошують приєднатися до ініціативи усіх охочих.

«11 років розстрілу майдану і 11 років незламної боротьби. Де б ви не були – приєднуйтеся!», – зазначається у повідомленні.

Аби приєднатися треба:

визначитися з часом і місцем проведення акції;

повідомити це своїй громаді, яка вас готова підтримати;

створити витинанки – білих паперових ангелів, які є символом акції;

повідомити про свою акцію організаторам: Анжеліці Рудницькій або «Території А» і стати частиною всесвітньої акції «Ангели пам‘яті»;

провести захід з молитвою за тих, хто віддав своє життя під час Революції Гідності і у війні з Росією;

розповісти правду про боротьбу українців за свободу і гідність;

використати айдентику акції:

запостити фото та інформацію зі своєї акції, затегали організаторів

ставити хештеги #ангелипамяті #тихаакція #територіяа #анжелікарудницька, щоб ми могли вас знайти.

У Києві акція пройде 20 лютого об 11 год. Збір – поруч з каплицею. Розвішуємо ангелів, ставимо свічки, спілкуємося. І несемо свою пам‘ять і любов у родини, у колективи, громади.

Продовженням акції «Ангели памʼяті» стане музично-поетична акція «Територія Героїв», яка відбудеться у Будинку профспілок о 12:30, у якій візьмуть участь:

Анжеліка Рудницька;

Євген Нищук;

Володимир Трач;

Ярослав Джусь;

Сестри Тельнюк;

Тетяна Власова;

Сергій Смальчук;

Ігор Захаренко;

Руслана Лоцман.

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