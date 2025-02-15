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«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
Цьогоріч виповнюється 12 років Революції Гідності
фото: «Ангели памʼяті-2025»/Facebook

«Територія А» запрошує приєднатися до тихої акції вшанування загиблих героїв України

Мистецька агенція «Територія А» готує 12-ту Всесвітню тиху акцію вшанування героїв Небесної Сотні і усього українського Небесного Воїнства «Ангели памʼяті-2025». 

Організатори запрошують приєднатися до ініціативи усіх охочих. 

«11 років розстрілу майдану і 11 років незламної боротьби.  Де б ви не були – приєднуйтеся!», – зазначається у повідомленні.

Аби приєднатися треба: 

  • визначитися з часом і місцем проведення акції;
  • повідомити це своїй громаді, яка вас готова підтримати;
  • створити витинанки – білих паперових ангелів, які є символом акції;
  • повідомити про свою акцію організаторам: Анжеліці Рудницькій або «Території А» і стати частиною всесвітньої акції «Ангели пам‘яті»;
  • провести захід з молитвою за тих, хто віддав своє життя під час Революції Гідності і у війні з Росією;
  • розповісти правду про боротьбу українців за свободу і гідність;
  • використати айдентику акції:
  • запостити фото та інформацію зі своєї акції, затегали організаторів
  • ставити хештеги #ангелипамяті #тихаакція #територіяа #анжелікарудницька, щоб ми могли вас знайти.

У Києві акція пройде 20 лютого об 11 год. Збір – поруч з каплицею. Розвішуємо ангелів, ставимо свічки, спілкуємося. І несемо свою пам‘ять і любов у родини, у колективи, громади.

Продовженням акції «Ангели памʼяті» стане музично-поетична акція «Територія Героїв», яка відбудеться у Будинку профспілок о 12:30, у якій візьмуть участь:

  • Анжеліка Рудницька;
  • Євген Нищук;
  • Володимир Трач;
  • Ярослав Джусь;
  • Сестри Тельнюк;
  • Тетяна Власова;
  • Сергій Смальчук;
  • Ігор Захаренко;
  • Руслана Лоцман.

Посилання на подію: https://www.facebook.com/share/18U3i3iGQL/

Долучитися до спільноти: https://www.facebook.com/share/g/1E2iJmAQVG 

Ініціаторка – Анжеліка Рудницька

Організатори:

  • Мистецька агенція «Територія А»
  • Національний музей Революції Гідності 
  • Державна агенція промоції культури України
Теги: Київ акція Небесна сотня (Євромайдан) музей

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