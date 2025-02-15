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На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
На річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків
фото: Самарівський районний відділ поліції

Один із хлопців вийшов на лід, а коли провалився – його друг спробував допомогти і теж опинився у воді

У Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. Про це повідомляє Самарівський районний відділ поліції.

14 лютого на річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків. За словами свідків, один із хлопців ігнорував зауваження перехожих і вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою, та він провалився. Його друг спробував допомогти і теж опинився у воді. Їх врятували небайдужі люди.

Поліцейські провели бесіду з батьками та склали на них протоколи за невиконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП). Матеріали направлені до суду.

Поліція нагадує правила безпеки:

  • заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • заборонено спускатися на лижах, санчатах тощо з крутого берега на неперевірений на міцність та товщину лід;
  • заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід у місці з’єднання річок та у випадку швидкої течії річки у цьому місці;
  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди та переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • якщо хтось провалився під лід на ваших очах, надавати допомогу слід лише тоді, коли ви впевнені у власній безпеці та силі. Якщо ні, треба кликати на допомогу інших людей або телефонувати до служб порятунку –102 та 101.

Раніше у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС. Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр надав деталі трагедії.

«Четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу», – розповів Прокудін.

Однак решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають, наймолодшому – лише девʼять років.

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Теги: поліція Дніпропетровщина діти

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