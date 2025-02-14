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Китай починає «освоювати» окуповані території України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Китай починає «освоювати» окуповані території України
Приватні компанії Китаю очікують потрібний момент
фото: Цензор.нет

Усі очікують підписання мирного договору, щоб почати повноцінно працювати

Китай готується відкривати свої виробництва для видобутку ресурсів на територіях України, які захопила Росія. Про це повідомляє NV.

Компанії з КНР відбудовують заводи на окупованих Росією землях сходу України та постачають місцевим підприємствами техніку.

Повідомляється, що усі очікують підписання мирного договору, щоб почати повноцінно працювати.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни та обмін полоненими. Про це глава держави сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

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Теги: росія війна Китай Україна корисні копалини

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