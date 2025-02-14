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Ядерна зброя, наїзд на натовп людей та вбивство дитини: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Ядерна зброя, наїзд на натовп людей та вбивство дитини: головне за ніч
Автомобіль різко набрав швидкість і наїхав на людей
фото: dpa/Michael Fischer

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер думає, що наїзд на людей, ймовірно, був навмисною атакою

У Мюнхені біженець в’їхав у натовп людей, глава Пентагону допустив надання Україні ядерної зброї, у Франції студент вбив дитину, а Сирський розповів про важливість Курської операції. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Біженець в'їхав у натовп на авто

У Німеччині у Мюнхені, в день відкриття конференції з питань безпеки, афганський біженець на автомобілі врізався у натовп. Постраждало щонайменше 30 осіб. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що у четвер, 13 лютого, білий автомобіль спочатку наблизився до поліцейських машин, що супроводжували демонстрацію страйкарів, а потім різко набрав швидкість і наїхав на людей. Поліція відкрила вогонь по водію, але інформації про те, чи отримав він поранення – немає.

Правоохоронці затримали 24-річного підозрюваного, якого звати Фархад Нурі. За даними прокуратури, він уже мав проблеми із законом через наркозлочини та крадіжки.

Ядерна зброя для України

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливість передачі Україні ядерної зброї залежить від рішення президента Дональда Трампа. Про це він повідомив в інтерв'ю Breitbart News.

Водночас Гегсет зазначив, що не робитиме жодних публічних заяв щодо цього питання, оскільки остаточне рішення належить президенту. Він також підкреслив, що адміністрація Трампа наразі працює над визначенням умов для можливого припинення війни Росії проти України.

Курська операція

Минулого року ворог мав наміри перетворити Курську область на «санітарну зону» та планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому Збройні сили України діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський пояснив, що таким чином Україна зламала ворожі плани і сьогодні має власну зону безпеки на території РФ, вздовж кордону України.

«Утримуємо близько 500 км² та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків», – йдеться в повідомленні.

Студент вбив 11-річну дівчинку через гру

У Франції 23-річний студент убив малолітню дівчинку через нервовий зрив після програшу у грі Fortnite. Про це пише Bild.

За словами прокурора, хлопець часто нервував через гру та після чергового конфлікту з іншим геймером вирішив вийти на вулицю, щоб заспокоїтися. За версією слідства, студент зустрів Луїзу, коли повертався додому, та погрожуючи ножем, привів її до лісу, маючи намір щось вкрасти або просто налякати. Але, дівчинка через паніку закричала, і він наніс їй смертельне поранення.

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Теги: Франція ядерна зброя Олександр Сирський Німеччина США наступ поліція Україна автомобіль вбивство зброя Піт Гегсет

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