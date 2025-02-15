Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс

Любов Любчик: Україна мусить працювати над тим, щоб ввести навчальну дисципліну «українська мова як іноземна» в інших країнах

Головна освітянка Світового Конґресу українців: Щоб спростити собі завдання, замість другої іноземної мови, діти вибирають російську, яка полегшує їм завдання

Українські діти позбавлені можливості вивчення української мови в польських школах. Причина, ймовірно, у відсутності фінансування з боку Міністерства освіти Польщі. Про це заявила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

«У місцевих об'єднаннях українців говорять, що немає фінансування з боку міністерства освіти Польщі. Щодо інших країн, ми боремося і працюємо над цим разом з Міністерством закордонних справ України, з посольствами та консульствами для того, щоб у переліку навчальних предметів за вибором у тій чи іншій країні перебування з'явився предмет «українська мова як іноземна», – сказала вона.

Любчик наголосила, що українські діти дуже часто обирають російську мову у школах країн перебування, щоби підвищити свої результати із зовнішнього незалежного оцінювання.

«Вони вже вчаться мовою країни, де перебувають, а як першу іноземну мову вивчають зазвичай англійську. І щоб спростити собі завдання, замість другої іноземної мови – французької, польської чи італійської, вони вибирають російську мову, яку чули, знають і яка полегшує їм завдання», – додала вона.

Головна освітянка Світового Конґресу українців підсумувала, що для того, щоб унеможливити вивчення російської і дати дитині обрати українську, Україна мусить працювати над тим, щоб ввести навчальну дисципліну «українська мова як іноземна» у перелік навчальних предметів за вибором у країні перебування учня. – «Це зумовить, по-перше, вибір української мови для наших українських дітей як іноземної, а також вибір української мови як іноземної для громадян тих країн. І це буде сприятиме поширенню та промоції української мови у світі».

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що перед початком навчального року з України виїхали близько 300 тис. дітей.

До слова, аби розвантажити українських учнів, які перебувають за кордоном та поєднують навчання у двох школах, у серпні 2023 року в Україні затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента – українську мову та літературу, історію, основи правознавства, географію тощо. Ці предмети учні можуть вивчати в українських закладах освіти онлайн, а оцінки з решти дисциплін в Україні можна перезарахувати із закордонних закладів освіти.