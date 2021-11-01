Кримські порти за роки окупації скоротили вантажообіг у 12 разів

Суттєве скорочення перевезення вантажів пояснюється економічними та політичними причинами

Вантажообіг у кримських портах скоротився у понад 12 разів. Про це повідомляє urm.media.

Причина – санкції у відповідь на окупацію українського півострова, а також фактичний розрив ланцюжків постачання товарів морем з України та до неї.

У 2012 році, за даними Адміністрації морських портів України, порти Криму без Севастополя перевантажили майже 11 млн тонн вантажів. У 2018-му через окупаційне ГУП «Кримські морські порти», за звітом цієї компанії, пройшло понад 4 млн тонн. А у 2020 році – лише 862 тис. тонн вантажів.

Збитки «Кримських морских портов», за тим самим звітом, у 2020 році становлять 718 млн рублів. З них понад 50 млн – це збитки Керченської поромної переправи, яка остаточно припинила діяльність у 2020 році.

Нагадаємо, нещодавно в порту Бейрута стався смертоносний вибух селітри. Пізніше розслідувачі встановили зв'язок з Україною.

А в порту Роттердама знайшли 4022 кг кокаїну на 301 млн євро. Кокаїн був знайдений у контейнері з деревом із Сурінаму, призначеному для польської компанії. Ця знахідка входить у трійку найбільших за останні роки.

Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» відкрила після ремонту колії у напрямку трьох морських портів.

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