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    Економіка та фінанси

    Кримські порти за роки окупації скоротили вантажообіг у 12 разів

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    Окупований півострів залишається у фактичній економічнії ізоляції - Кримські порти за роки окупації скоротили вантажообіг у 12 разів
    Окупований півострів залишається у фактичній економічнії ізоляції
    фото: krymr.com

    Суттєве скорочення перевезення вантажів пояснюється економічними та політичними причинами

    Вантажообіг у кримських портах скоротився у понад 12 разів. Про це повідомляє urm.media.

    Причина – санкції у відповідь на окупацію українського півострова, а також фактичний розрив ланцюжків постачання товарів морем з України та до неї.

    У 2012 році, за даними Адміністрації морських портів України, порти Криму без Севастополя перевантажили майже 11 млн тонн вантажів. У 2018-му через окупаційне ГУП «Кримські морські порти», за звітом цієї компанії, пройшло понад 4 млн тонн. А у 2020 році – лише 862 тис. тонн вантажів.

    Збитки «Кримських морских портов», за тим самим звітом, у 2020 році становлять 718 млн рублів. З них понад 50 млн – це збитки Керченської поромної переправи, яка остаточно припинила діяльність у 2020 році.

    Нагадаємо, нещодавно в порту Бейрута стався смертоносний вибух селітри. Пізніше розслідувачі встановили зв'язок з Україною.

    А в порту Роттердама знайшли 4022 кг кокаїну на 301 млн євро. Кокаїн був знайдений у контейнері з деревом із Сурінаму, призначеному для польської компанії. Ця знахідка входить у трійку найбільших за останні роки.

    Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» відкрила після ремонту колії у напрямку трьох морських портів.

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    Теги: Крим економіка порт перевезення
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    Кримські порти за роки окупації скоротили вантажообіг у 12 разів