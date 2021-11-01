Українська «дочка» Сбербанку змінює назву

Тепер Сбербанк Росії в Україні буде називатися «Міжнародний резервний банк»

У серпні Верховний суд зобов'язав «дочку» російського Сбербанку змінити назву

Український підрозділ Сбербанку Росії змінить свою назву через рішення суду. Про це йдеться у рішенні банку.

Повідомляється, що тепер Сбербанк Росії в Україні буде називатися «Міжнародний резервний банк». Скорочена назва – АТ «МР Банк».

Крім того, правління банку уповноважили самостійно приймати рішення з питань, які стосуються порядку та умов використання банком нових знаків для товарів і послуг.

Як відомо, у серпні Верховний суд зобов'язав «дочку» російського Сбербанку змінити назву. Позивачем у цій справі є український державний Ощадбанк, який відстояв за собою право на торговельну марку Сбербанк на території України.

Справу ще у 2016 році ініціював державний Ощадбанк. Рішення Верховного суду захистило права банку на торговельну марку «Сбербанк» на території України.

Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Тривалість розгляду справи зумовлена її складністю та активним протистоянням АТ Сбербанк, казали в Ощадбанку.

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії в розпал російської агресії на Донбасі вводив в оману клієнтів, маскуючи російське походження своєї «дочки».

До слова, на днях стало відомо, скільки грошей тримають українці в Ощадбанку.

Нагадаємо, державний Ощадбанк виставив на продаж непрацюючі кредити (NPL) через онлайн-аукціон OpenMarket майже на 5 млрд грн.