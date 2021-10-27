Списання вантажних вагонів за віком призведе до мільярдних втрат держбюджету, – експерт

«Коштів у Укрзалізниці на закупівлю нових вагонів немає», – наголосив Гусак

Списання 50 тисяч залізничних вагонів за віком спричинить дефіцит рухомого складу на ринку перевезень та матиме катастрофічні наслідки для української економіки. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи намір Мінінфраструктури списувати вагони за віком.

«Якщо цей наказ буде прийнято, то до 2028 року доведеться списати 50 тисяч одиниць рухомого складу. Насамперед піввагонів та зерновозів. Це приблизно половина наявного парку. Міністерство інфраструктури сподівається, що відповідна кількість вагонів буде побудована на заміну, десь 15-20 тисяч вагонів купуватиме або побудує Укрзалізниця і ще 30 тисяч вагонів, їх будівництво забезпечать приватні гравці на ринку», – розповів Гусак в ефірі телеканалу «Україна 24».

Проте, за його словами, коштів у Укрзалізниці на закупівлю такої кількості нових вагонів немає, так само як і у приватних учасників ринку. А ініціатори рішення не пропонують, з яких джерел їх можна взяти.

«Укрзалізниця хронічно не виконує свою інвестиційну програму. Навіть в кращі роки виконання інвестиційного плану Укрзалізниці ніколи не перевищувало 70%. А, скажімо, в 2019 році Укрзалізниця виконала лише половину заявлених капітальних інвестицій. Тобто, є великі сумніви, що Укрзалізниця зможе побудувати заявлені вагони. Що стосується приватних гравців на ринку, то для побудови 30 тисяч вагонів потрібно 50-60 мільярдів гривень. Це величезні кошти, яких на ринку зараз немає», – пояснив Гусак.

За оцінкою експерта, ухвалення рішення Мінінфраструктури спричинить значний дефіцит вагонів на ринку залізничних перевезень, що матиме наслідком мільярдні збитки для бізнесу та держави.

«Ми оцінюємо потенційний дефіцит в 20-30 тисяч насамперед піввагонів. Наслідки цього будуть насправді катастрофічними для економіки України. Бо без вагонів відбудеться падіння залізничних перевезень, Укрзалізниця може втратити до 20% своїх вантажів. Це 60 мільйонів тонн або 15 мільярдів гривень. Відповідно українські виробники будуть змушені знижувати виробництво. Втрати становитимуть мільярди доларів, як валютних, так і податкових надходжень», – прогнозує Гусак.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці» потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.