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    Економіка та фінанси

    В Україні модернізують десять компресорних станцій: озвучено вартість

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    Технічний директор оператора ГТС Юрій Зябченко повідомив, що оператор витратить на модернізацію 10 компресорних станцій 21 млрд грн - В Україні модернізують десять компресорних станцій: озвучено вартість

    Технічний директор оператора ГТС Юрій Зябченко повідомив, що оператор витратить на модернізацію 10 компресорних станцій 21 млрд грн

    фото docplayer.ne

    Під модернізацію потраплять десять станцій по всій території України

    ТОВ «Оператор ГТС» планує провести модернізацію десятьох компресорних станцій в усіх регіонах України. На це планується витратити 21 млрд грн. Про це повідомив головний інженер ОГТСУ Юрій Зябченко на «Сьомому Українському газовому форумі», що нині проходить у столиці.

    Зокрема, йдеться про модернізацію компресорних станцій у Красилові, Долині, Олександрівці, Диканьці, Ужгороді, Бердичеві, Барах, Яготині, Комарно, Богородчанах.

    Модернізацію проведуть на десятьох компресорних станцій в усіх регіонах України

    Модернізацію проведуть на десятьох компресорних станцій в усіх регіонах України

    Нагадаємо, «Нафтогаз України» оприлюднив структуру газового ринку нашої держави. За останніми даними, головним споживачем газу залишається промисловість, вона споживає 30,8% блакитного палива.

    Зазначимо, Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр.

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    Теги: НКРЕКП тарифи Нафтогаз України опалення промисловість Київтеплоенерго ГТС населення
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    В Україні модернізують десять компресорних станцій: озвучено вартість