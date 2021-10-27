В Україні модернізують десять компресорних станцій: озвучено вартість

Під модернізацію потраплять десять станцій по всій території України

ТОВ «Оператор ГТС» планує провести модернізацію десятьох компресорних станцій в усіх регіонах України. На це планується витратити 21 млрд грн. Про це повідомив головний інженер ОГТСУ Юрій Зябченко на «Сьомому Українському газовому форумі», що нині проходить у столиці.

Зокрема, йдеться про модернізацію компресорних станцій у Красилові, Долині, Олександрівці, Диканьці, Ужгороді, Бердичеві, Барах, Яготині, Комарно, Богородчанах.

Модернізацію проведуть на десятьох компресорних станцій в усіх регіонах України

Нагадаємо, «Нафтогаз України» оприлюднив структуру газового ринку нашої держави. За останніми даними, головним споживачем газу залишається промисловість, вона споживає 30,8% блакитного палива.

Зазначимо, Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр.

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