Ще на чотирьох вокзалах України з’явилися пункти вакцинації

Отримати щеплення тепер можна на вокзалах 23 міст України

Укрзалізниця організовувала ще чотири пункти щеплення проти Covid-19 на вокзалах ще чотирьох українських міст. Ними стали Шепетівка, де розташоване одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, Куп’янськ, де розміщене вагонне депо УЗ. Також вакцинуватися можна буде на вокзалах Тернополя та Сміли.

Центри вакцинації, які організовує УЗ, відкриті для всіх охочих – пасажирів, співробітників компанії та членів їхніх родин, мешканців міст і станцій, а також всіх, хто хоче отримати щеплення проти Covid-19. Вакцинація для всіх безоплатна.

Станом на 26 жовтня Центри щеплення розгорнуті на 23 вокзалах країни. Там можна вакцинуватися будь-якою вакциною (з наявних) проти коронавірусу, отримати відповідний документ і подорожувати без обмежень.

Загалом на залізничних вокзалах уже вакциновано понад 8 тис. людей.

Нагадаємо, з 21 жовтня 2021 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1236, змінилися правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень.

Згідно з оновленими Кабміном правилами перевезень у карантинний період залізничні перевезення у далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них таких документів:

квитка на проїзд;

документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку);

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19);

або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу, не вимагається.

Щеплення від коронавірусу та експрес-тестування на Covid-19 з 21 жовтня можна буде зробити на найбільших залізничних вокзалах країни.

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