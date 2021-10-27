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    Ще на чотирьох вокзалах України з’явилися пункти вакцинації

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    Кожний охочий має можливість обрати будь-яку вакцину з наявних - Ще на чотирьох вокзалах України з’явилися пункти вакцинації
    Кожний охочий має можливість обрати будь-яку вакцину з наявних

    Отримати щеплення тепер можна на вокзалах 23 міст України

    Укрзалізниця організовувала ще чотири пункти щеплення проти Covid-19 на вокзалах ще чотирьох українських міст. Ними стали Шепетівка, де розташоване одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, Куп’янськ, де розміщене вагонне депо УЗ. Також вакцинуватися можна буде на вокзалах Тернополя та Сміли.

    Центри вакцинації, які організовує УЗ, відкриті для всіх охочих – пасажирів, співробітників компанії та членів їхніх родин, мешканців міст і станцій, а також всіх, хто хоче отримати щеплення проти Covid-19. Вакцинація для всіх безоплатна.

    Станом на 26 жовтня Центри щеплення розгорнуті на 23 вокзалах країни. Там можна вакцинуватися будь-якою вакциною (з наявних) проти коронавірусу, отримати відповідний документ і подорожувати без обмежень.

    Загалом на залізничних вокзалах уже вакциновано понад 8 тис. людей.

    Нагадаємо, з 21 жовтня 2021 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1236, змінилися правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень.

    Згідно з оновленими Кабміном правилами перевезень у карантинний період залізничні перевезення у далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них таких документів:

    • квитка на проїзд;
    • документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку);
    • документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;
    • або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19);
    • або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

    Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу, не вимагається.

    Щеплення від коронавірусу та експрес-тестування на Covid-19 з 21 жовтня можна буде зробити на найбільших залізничних вокзалах країни.

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    Теги: Укрзалізниця щеплення вакцинація перевезення
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    Ще на чотирьох вокзалах України з’явилися пункти вакцинації