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    Події в Україні

    На Житомирщині зійшли з рейок 10 вагонів: пасажирські поїзди запізнюються

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    Неподалік селища Чорнорудка зійшли з рейок&nbsp;10 порожніх вагонів вантажного поїзда - На Житомирщині зійшли з рейок 10 вагонів: пасажирські поїзди запізнюються
    Неподалік селища Чорнорудка зійшли з рейок 10 порожніх вагонів вантажного поїзда
    фото: kazatin.com

    Через схід вагонів на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням

    У Житомирській області зійшли з рейок 10 порожніх вагонів вантажного поїзда. Через це деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зазначається, що схід вантажних вагонів стався сьогодні, 27 жовтня, неподалік селища Чорнорудка.

    «Порушено габарити двох колій. На місце події виїхала комісія АТ «Укрзалізниця», причини сходу розслідуються. Також надано наказ на виїзд відновлювальних поїздів для ліквідації наслідків аварії та відновлення колій», – заявили у пресслужбі.

    фото: kazatin.com
    фото: kazatin.com

    Через аварію поїзд № 764 Одеса–Київ прослідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень, що зумовить його затримку орієнтовно на чотири години.

    «Про можливі затримки інших рейсів повідомлятиметься додатково. Просимо вибачення за незручності та закликаємо слідкувати за офіційними повідомленнями компанії та оголошеннями на вокзалах», – резюмували в «Укрзалізниці».

    До слова, «Укрзалізниця» відновлює рейс Київ–Варшава: розклад і дата.

    Теги: Укрзалізниця потяг аварія Житомирщина
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    На Житомирщині зійшли з рейок 10 вагонів: пасажирські поїзди запізнюються