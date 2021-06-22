Українські АЕС в червні виробили електроенергії більше прогнозу

Доля АЕС в максимальні години навантаження на енергосистему коливалася в межах 50-55%

Виробництво електроенергії на атомних електростанціях (АЕС) за 1-21 червня збільшилось на 6,7% до 4,4 млрд кВт годин у порівнянні з прогнозним планом.

Про це повідомив системний оператор НЕК «Укренерго».

За прогнозним балансом АЕС мали за перші три тижні червня виробити 4,1 млрд кВт годин, натомість фактичний відпуск склав 4,4 млрд кВт годин.

Доля АЕС в максимальні години навантаження на енергосистему коливалася в межах 50-55%. В нічні години доля АЕС досягала 72% (04:00 11 травня).

Нагадаємо, через аномальний обвал цін, спричинених махінаціями трейдерів на ринку електричної енергії, НАЕК «Енергоатом» змушений був оптимізувати роботу АЕС.

Енергоблок Запорізької АЕС був тимчасово планово призупинений, що дало змогу зняти балансові обмеження з інших АЕС компанії.

Державний НАЕК «Енергоатом» є найбільшим виробником електроенергії в Україні з долею виробництва на рівні 52%.

Компанія управляє 4 АЕС загальною встановленою потужністю 13 825 МВт.

Наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків «Енергоатому» та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію «Енергоатом» у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.