Протягом тижня вартість газу трималась на високому рівні

Імпорт природного газу в Україну з європейського напрямку надходив по 3,2 млн. куб. м. на день і весь із Угорщини

Минулого тижня 13 компаній-ініціаторів торгів формували стартові позиції з купівлі чи продажу широкого ряду ресурсів: червня, липня, серпня у ГТС України та в підземних сховищах Укртрансгазу. На торги вийшли ті компанії, які раніше не були постійними учасниками, наприклад Укрнафтобуріння. Про це повідомляє «Українська енергетична біржа».

Стартові ціни поступово знижувались від рівня вище 12000 грн. Ціни всіх місячних ресурсів в ГТС знаходились приблизно на одному рівні, тоді як ресурс в ПСГ торгувався на рівень дешевше. За тиждень реалізовано 400 тис. куб. м. ресурсу червня по передплаті, остання котирувальна ціна якого станом на п’ятницю, 18 червня, склала 11600 грн. за тис. куб. м.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки як в сегменті внутрішньодобового ринку, так і на ринку «на добу наперед». Загалом протягом тижня на внутрішньодобовому ринку реалізовано 32 тис. куб. м., а також 15 тис. куб. м. – на ринку «на добу наперед». Остання ціна угод, станом на минулу суботу складала 11600 на обох ринках.

Імпорт природного газу в Україну з європейського напрямку надходив по 3,2 млн. куб. м. на день і весь із Угорщини, що більше ніж минулого тижня. Обсяг внутрішнього видобутку складав за середньодобовим значенням близько 53,76 млн. куб. м. на добу. Протягом тижня відбулося збільшення споживання природного газу, що пов’язано зі зміною погодних умов і показник на 16 червня склав 36,62 млн. куб. м. Закачування природного газу перевищує відбір з ПСГ і 17 червня в сховищах України знаходилось 15,96 млрд. куб. м. природного газу, що на 0,16 млрд. куб. м. більше, ніж на кінець минуло тижня. Відбір з ПСГ складав за середньодобовим значенням близько 0,01 млн. куб. м.