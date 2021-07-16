Украина даже не пытается решить долговой кризис в «зеленой» энергетике – Энергосообщество

Секретариат Энергетического Сообщества разочаровано игнорированием Кабинетом министров своих обязательств перед инвесторами и отсутствием желания со стороны исполнительной власти решить долговой кризис в «зеленой» энергетике.

Об этом в ходе энергетического форума Адама Смита заявил Дирк Бушле, заместитель директора Энергетического сообщества, напомнив, что Энергосообщество было медиатором в переговорах правительства с инвесторами, а общие договоренности были закреплены меморандумом.

«Есть обязательства государства принимать меры для оплаты долгов и других мероприятий. Тем временем, государство не предпринимает никаких мер», - сказал Бушле, подчеркнув бездействие Кабмина и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Ситуация по меморандуму меня разочаровывает. Когда инвесторы пишут письма в Кабмин и не получают в ответов», - подчеркнул Бушле.

По его словам, проблема сектора возобновляемой энергетике и в целом рынка электроэнергии Украины сильно взаимосвязаны и это все отражается на финансовом состоянии госпредприятия «Гарантированный покупатель», а затем и госкомпании «Укрэнерго».

Он также отметил, что развитие «зеленой» и водородной энергетики важна для Украины, чтобы выполнять европейское «зеленое соглашение» (Green deal).

Кроме того Бушле сообщил, что Энергосообщество выступает против внедрения акцизного сбора для производителей ВИЭ, поскольку это является дополнительным фискальным давлением и будет нарушать условия меморандума, которые согласовывало Энергосообщество.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на «зеленую» энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на «зеленую» электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).