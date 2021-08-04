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    «Укрзализныця» повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп

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    По мнению депутата Магомедова, УЗ следует немедленно реформировать, разделив компанию на несколько видов бизнеса, а не поднимать тарифы на перевозки - «Укрзализныця» повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп
    По мнению депутата Магомедова, УЗ следует немедленно реформировать, разделив компанию на несколько видов бизнеса, а не поднимать тарифы на перевозки

    Магомедов подчеркнул: рост тарифов на грузоперевозки железной дорогой негативно повлияет на работу промышленности

    Необходимо завершить реформу Укрзализныци, а не пытаться решить проблемы компании повышением тарифов на перевозки. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

    «Больше ущерба Укрзализныце, чем коррупция, наносит все-таки отсутствие реформирования и изменений в ней. Разработка законов идет. Но до самих реформ, в общем-то, еще не подошли», – рассказал Магомедов.

    По его словам, Укрзализныця постоянно пытается решить финансовые проблемы компании за счет повышения тарифов на перевозки, но при этом непонятно, куда уходят полученные дополнительные средства.

    «Укрзализныця с периодичностью раз в полгода поднимает тарифы на 10-15%, обещая закупить вагоны, обещая начать ремонтировать полотна, и затем вагоны не появляются, ремонты не идут, а деньги растворяются в котле коррупции. Поэтому, на мой взгляд, надо все-таки сначала реформировать, а потом переходить к вопросам по тарифам», – сказал Магомедов.

    Он подчеркнул: рост тарифов на грузоперевозки железной дорогой негативно повлияет на работу отечественной промышленности, поскольку вырастет себестоимость их продукции, что повлечет снижение конкурентоспособности предприятий. При этом за это повышение в конечном итоге заплатят обычные украинцы, для которых цены на продукцию и услуги этих предприятий вырастут.

    По мнению депутата, УЗ следует немедленно реформировать, разделив компанию на несколько видов бизнеса, а не поднимать тарифы на перевозки.

    «Нужно демонополизировать УЗ и разделить на перевозчиков, создать дополнительную конкуренцию в сегменте тяги. И после этого, я думаю, что цены пойдут вниз, и это в конечном итоге пойдет на пользу экономике в целом», – считает Магомедов.

    Как известно, Мининфраструктуры выступило с инициативой повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки: после повышения в два этапа они станут больше на 30%. Представители промышленности в ответ заявили, что такое повышение категорически неприемлемо, поскольку приведет к подорожанию товаров и услуг для украинцев. К тому же, после роста тарифов происходит снижение объемов перевозок железной дорогой, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

    В свою очередь в украинском комитете Международной торговой палаты заявили, что в повышении тарифов нет нужды, поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным. А ведомство не представило никакого экономического обоснования повышения, и его влияния на экономику Украины.

    Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования «Укрзализныци» количество аварий на железной дороге будет расти.

    Теги: бизнес Укрзализныця украинцы тарифы
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    «Укрзализныця» повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп