Уряд вже давно мав заборонити експорт металобрухту, щоб не втратити промисловість, – нардеп

«Вивіз металобрухту у значних обсягах, який відбувається зараз, загрожує вітчизняній промисловості», – Мовчан

Уряд має заборонити експорт металобрухту, щоб захистити українських виробників і не допустити зупинок заводів, які платять зарплати українцям, і податки в державний бюджет. Про це заявив народний депутат фракції «Слуга народу» Олексій Мовчан.

За його словами, вивіз металобрухту у значних обсягах, який відбувається зараз, загрожує вітчизняній промисловості, адже вивозиться стратегічна сировина, без якої меткомбінати не зможуть працювати.

«Це загроза для наших підприємств – потужних, великих, які займаються переробкою металобрухту і виробництвом металовиробів. Власне, ми маємо думати наперед довгостроково. Світ в цих умовах часто закривається, економіки світу фрагментуються, і треба думати в першу чергу про національного платника податків, роботодавця, товаровиробника», – сказав Мовчан.

На його думку, уряд має ухвалити рішення про обмеження експорту металобрухту, щоб захистити вітчизняних металургів.

«Це загроза і уряд має швидко, реактивно реагувати на цю загрозу», – наголосив Мовчан.

Нагадаємо, металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського з закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже потерпають від дефіциту сировини. Пізніше Міністерство економіки опублікував проект постанови про обмеження експорту, але ухвалення проекту з невідомих причин відстрочили.

Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко наголосив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.