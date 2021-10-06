  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $300

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Основним постачальником вугілля до Європи є Росія - Ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $300
    Основним постачальником вугілля до Європи є Росія
    фото: reuters

    Ціни на вугілля ростуть на тлі загального подорожчання енергоносіїв і наближення опалювального сезону

    Ціна на енергетичне вугілля в Європі вперше в історії подолала позначку $300 за тонну. Про це повідомляє міжнародне цінове агентство Argus у середу, 6 жовтня.

    Зазначено, що ціни на вугілля ростуть на тлі загального подорожчання енергоносіїв і наближення опалювального сезону.

    «Основним постачальником вугілля до Європи є Росія, однак різко наростити експорт вітчизняні компанії не можуть через інфраструктурні обмеження. Крім того, підготовка до осінньо-зимового періоду починається і в Росії, тому виробники збільшують поставки вугілля вітчизняним споживачам», – йдеться в повідомленні компанії.

    До слова, міністр енергетики України прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС.

    За даними Міненерго, станом на 5 жовтня фактичні запаси вугілля складали 841,2 тис. т, а планові – 2,7 млн т (відставання у 3,3 рази).

    Зазначимо, ціни на бавовну зросли до максимуму за 10 років.

    Як відомо, ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

    Також сьогодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.

    Нагадаємо, стало відомо, що буде з цінами на гречку у найближчий рік.

    Теги: Росія експорт вугілля Європа ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $300