Ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $300

Ціни на вугілля ростуть на тлі загального подорожчання енергоносіїв і наближення опалювального сезону

Ціна на енергетичне вугілля в Європі вперше в історії подолала позначку $300 за тонну. Про це повідомляє міжнародне цінове агентство Argus у середу, 6 жовтня.

Зазначено, що ціни на вугілля ростуть на тлі загального подорожчання енергоносіїв і наближення опалювального сезону.

«Основним постачальником вугілля до Європи є Росія, однак різко наростити експорт вітчизняні компанії не можуть через інфраструктурні обмеження. Крім того, підготовка до осінньо-зимового періоду починається і в Росії, тому виробники збільшують поставки вугілля вітчизняним споживачам», – йдеться в повідомленні компанії.

До слова, міністр енергетики України прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС.

За даними Міненерго, станом на 5 жовтня фактичні запаси вугілля складали 841,2 тис. т, а планові – 2,7 млн т (відставання у 3,3 рази).

Зазначимо, ціни на бавовну зросли до максимуму за 10 років.

Як відомо, ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Також сьогодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.

Нагадаємо, стало відомо, що буде з цінами на гречку у найближчий рік.